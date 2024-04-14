الأحد 14 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إقبال متوسط ومنظومة للإنقاذ.. "الدستور" في جولة على شواطىء الإسكندرية (صور)

شواطىء الاسكندرية
شواطىء الاسكندرية

تجولت الدستور على شواطىء الإسكندرية في القطاع الشرقي بالتزامن مع خامس أيام العيد لرصد إقبال المواطنين للاحتفال بعطلة العيد والاستمتاع بالشواطئ.

إشغالات الشواطىء

وشهدت شواطىء الإسكندرية، إقبالا متوسطا قدر بنحو 50%على القطاع الشرقي أما القطاع الغربي فلم يتعد الـ20%.


وبدأ موسم الصيف في الإسكندرية مع بدء أيام عيد الفطر واستقبال المصطافين وزوار المدينة من المحافظات المجاورة وسط استعدادات قوية من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.
 

منظومة الإنقاذ

واستعدت الشواطئ لاستقبال الرواد بتجهيز منظومة الإنقاذ ورفع كفائتها وكذلك صيانة أبراج المراقبة واستكمال عمالة الشاطئ مع استمرار التحذير من نزول البدالات إلى مياه البحر دون ارتداء الرواد سترة الإنقاذ والتشديد على تواجد كافة الغطاسين والمنقذين فى أماكنهم وكذلك الخط  العائم والذى يحدد المساحة الآمنة بالشاطئ، مع التأكد من تواجد الكاميرات والتى تستخدم فى مراقبة الشاطئ وجاهزية وحدات الاسعاف.

 

وما زالت التحذيرات مستمرة بمنع الإكراميات لعمال الشواطىء وأن مقابل ثمن التذكرة سيحصل المصطاف على كرسي وشمسية وطاولة.

 

واستعدات الإدارة المركزية بالاهتمام بنظافة الشاطئ العامة ودورات المياه، وشددت على المواطنين بضرورة اتباع اشتراطات الأمن والسلامة حفاظا على أرواحهم.
 

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إقبال كبير على شواطي ومتنزهات بورفؤاد في ثالث أيام عيد الفطر (صور)

 

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عيد الفطر الادارة المركزية للسياحة والمصايف جولة الدستور الإسكندرية شواطىءالاسكندرية

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