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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مسلسلات رمضان 2024

مسلسل محارب الحلقة 30.. احتفال أهل الحارة ببراءة الفنان حسن الرداد

مسلسل محارب
مسلسل محارب

يحظى مسلسل محارب الحلقة 30.. على نسب عالية من المشاهدة يوميا بسبب أحداث المسلسل الشيقة والممتعة والتي لاقيت ردود أفعال واسعة بين الجمهور خاصة مع احتفال أهل الحارة ببراءة الفنان حسن الرداد

مسلسل محارب الحلقة 30.. احتفال أهل الحارة ببراءة الفنان حسن الرداد

مسلسل محارب الحلقة 30.. تشهد استقبل أهل الحارة الفنان حسن الرداد باحتفالات بعد ثبوت براءته من التهم المنسوبة له تعويضا له عن فترة الهروب الكبيرة.

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مسلسل محارب تفاصيل أحداث الحلقة 30 والأخيرة


وتجمع أهل الحارة برفقة عائلته من الصعيد لإقامة الاحتفالات لإثبات براءته ومأزرته بعد الأحداث القاسية التي شهدها في هروبه لمحاولة الوصول إلى الأدلة القاطعة التي تثبت براءته من جرائم القتل.

وشهدت الاحتفالات لقاء صلح بين محارب وعجمي ليعتذر فيه عن أفعاله وظلمه له وعدم مساندته خلال أزمته الكبيرة وإصراره على التفريق بينه وبين ابنته وإنهاء زواجهما.

حيث أثبتت براءة محارب بحكم قضائي من تهم قتل رجل الاعمال العزازي ومحامية وصفي وحارس الأرض.

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قصة مسلسل محارب

وعرض مسلسل محارب في تمام الساعة التاسعة مساءً والإعادة في الساعة الخامسة على قناة CBC إحدى قنوات الشركة المتحدة، بالتزامن مع عرضه عبر منصة Watch it.

يصطحب أبطال المسلسل الدرامي الجمهور من المشاهدين في إطار تشويقي لمحاربة بعض الأشرار، يواجههم عزيز الشاب الصعيدي ويعيش مع أسرته في القاهرة، ليكتشف سرا كبيرا يغير حياته عندما اضطر للعمل لإعالة أسرته بعد وفاه والده لكنه يواجه مصيرًا قاسيًا يغير حياته ويدخله في صراعات.

 

أبطال مسلسل محارب

 

أبطال مسلسل محارب بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود.

يشارك العمل الدرامي التمثيل عدد كبير من الفنانين منهم أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي محمود عمرو محمود  ياسين، حسن عيد، وهو تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي.

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موعد اعادة مسلسل محارب لـ حسن الرداد الحلقة 29

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