الثلاثاء 09 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.. نشوب حرب غزة ووفاة جدّة مليحة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

يترقب الجمهور عرض مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.. حيث نشبت حرب غزة ووفاة جدّة مليحة والتي تتصدر قائمة البحث عن جوجل يوميا نظرا لتناولها أحداث القضية الفلسطينية.

مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.. نشوب حرب غزة ووفاة جدّة مليحة 

شهد مسلسل مليحة الحلقة 15 والأخيرة.. أحداث مهمة يأتي أبرزها وقوع الحرب الأخيرة والدائرة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين وما سببته ومازالت في سقوط آلاف الضحايا.

أظهرت الحلقة توصية جدّة مليحة قبل أن تخرج الأخيرة إلى عملها بإحدى المستشفيات في غزة بأن تحرص على نفسها وحياتها قائلة لها "المرة دي غير".

تذهب مليحة إلى المستشفى وتفاجئ بالإصابات وبأعداد الضحايا التي وصلت إلى المستشفى، كما توفي أحد أبناء زميلاتها أمام عينيها.

txt

مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. خالد الصاوي يعترف بابنته أخيرا

txt

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الأخيرة.. القبض على فاروق وياسين ورقية تحتضر

 

سارعت مليحة إلى مقر منزلهما لتجد أنه قد تم تدميره بالكامل بفعل ضربات الاحتلال الإسرائيلي وأخذت تبحث عن جدتها والطفلة مليحة قريبتها حتى عثرت على جدتها أسفل الأنقاض، وهي تلفظ أنفاسها الأخيرة لتوصيها الجدة ألا تتخلى عن قضيتها الفلسطينية، لا هي ولا أبنائها في المستقبل ولا أحفادها، كذلك سألت الجدة الطفلة مليحة عدة مرات عن هويتها تأكيدها وتثبيتًا عليها لتؤكد الطفلة "فلسطينية.. فلسطينية.. فلسطينية ".

مسلسل مليحة الحلقة 14

شهدت الحلقة 14 من مسلسل مليحة تلقي الشيخ سالم عزاء ابنه خالد الذي ذبحه الإرهابيين أمام عينيه، وذلك بعد أن تمكن الضابط أدهم من تحريره ومعه مليحة وجدتها والطبيب هشام من يد هذه العناصر الإرهابية التي قتلت ابنه.

وكان أول المعزيين في وفاة ابن الشيخ سالم هو الضابط أدهم، وأخذ الشيخ يشكره على مواقفه معه، يتأسف له أنه فقد واحدًا من أعز أصدقاؤه وزملائه وهو الضابط مدحت أثناء عملية إنقاذهم له،ليرد عليه أدهم قائلًا أن الضابط مدحت قد تمنى الشهادة كثيرًا حتى نالها ثم دعا الله أن يلحقه به ويجعله ينال المصير ذاته.

txt

مسلسل صدفة الحلقة الأخيرة.. خالد الصاوي يعترف بابنته أخيرا

txt

رئيس جهاز العاشر: يصدر تعليمات برفع كفاءة الحدائق العامة والطرق

كذلك ذهب أدهم خلال أحداث الحلقة الرابعة عشر إلى مليحة وجدتها، وقال لهم أنه بذلك قد تحققت وصية جدّ مليحة له، وهي تسليمهم للشيخ سالم والاطمئنان عليهم حتى يساعدهم في الوصول إلى المعبر، وبالتالي دخولهم إلى أرضهم فلسطين، موضحًا لهم أنهم الأن أصبحوا آمنين ويستطيعون التحرك مع الشيخ سالم لكي يصلوا إلى أرض فلسطين.

و تابع أدهم في حديثه لهم أنها قد تكون المرة الأخيرة التي يراهم فيها ولكنه لم ينساهم وتابع موجهًا حديثه إلى مليحة قائلًا أنه لن يستطيع أن ينسى الفتاة، الفلسطينية الجدعة التي تبرعت له بدمها.

موعد إعادة عرض مسلسل مليحة الحلقة الرابعة عشر وقبل الأخيرة

مسلسل مليحة الحلقة 14.. الفتاة الفلسطينية تعود إلى غزة وعلي يصرف النظر عن السفر

كما ردت عليه مليحة قائلة أنها كانت تخشى ألا تراه مرة أخرى، ولكن اشاء القدر أن تراه ثانية لتشكره على ما فعله معها ومع جدتها وجدها من قبل قائلة له " أنقذت حياتي مرتين" وتقصد المرة الأولى في السلوم عندما خلصها هي وجدها من القنبلة التي وضعها أحد الإرهابيين في المركبة التي كانوا فيها، والمرة الثانية هذه المرة عندما خطفوها الإرهابيون.

اقرأ المزيد

موعد عرض مسلسل المعلم 

مسلسل مليحة مليحة موعد عرض مليحة موعد عرض مسلسل مليحة موعد اعادة مسلسل مليحة قصة مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة موعد عرض مسلسل دياب مسلسل ميرفت امين دياب قنوات عرض مليحة قنوات عرض مسلسل مليحة موعد مسلسل مليحة الحلقة الخامسة عشر من مليحة مليحة الحلقة الخامسة عشر مليحة الحلقة ١٥ الحلقة ١٥ من مسلسل مليحة الحلقة الخامسة عشر من مسلسل مليحة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

موعد إعادة عرض مسلسل مليحة الحلقة الرابعة عشر وقبل الأخيرة

على الطيب: "وافقت بدون تفكير على مسلسل مليحة"

مسلسل مليحة الحلقة 14.. الفتاة الفلسطينية تعود إلى غزة وعلي يصرف النظر عن السفر

الأكثر قراءة

عبارات ورسائل تهنئة عيد الفطر المبارك رسمية 2024-1445

رسائل تهنئة عيد الفطر المبارك 2024 للأهل والأصدقاء

مسلسل المعلم لـ"مصطفى شعبان".. أحداث الحلقة 29

عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل بدون سابق إنذار لـ"آسر ياسين" بعد قليل

فسيخ ورنجة بالمكسرات.. حكاية أقدم محل فسخاني في مصر وعادل إمام من عشاقه

القاهرة الإخبارية: فصائل تستهدف طائرة حربية للاحتلال بصاروخ سام 7 غرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

زعماء الأردن ومصر وفرنسا فى مقالة أمام المجتمع الدولى: وقف إطلاق النار فى غزة الآن

وائل لطفي

تجديد الخطاب الأخلاقى

ماجد حبته

أزمة «كحك» العيد!

محمد الراعي

7 أسباب وراء تراجع نتائج الأهلي والزمالك بالدوري

عبد الرحيم طايع

أسامة الشاذلى.. رحيل السلطان

مدحت بشاى

"مقامات الغضب".. حدوتة وطن ومواطن

جلال حمام

الحشاشون.. يعبرون الزمان والمكان!

حسين دعسة

فى مضارب بنى هاشم.. الملك الوصى الهاشمى: اعتزاز المخيمات الفلسطينية دليل قوة وتماسك الجبهة الداخلية الأردنية

صور

كحك العيد.. قطعة من السعادة تشاركنا الفرحة

حكايات الكحك.. حلاوة العيد فى كل قضمة

الكحك يسيطر على موائد المصريين في عيد الفطر

محطة تل أبيب

المزيد

"القبة الحديدية البحرية".. سلاح إسرائيل الجديد فى حرب غزة

1.4 مليار دولار تبرعات مقدمة لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

العدوان الإسرائيلي على غزة.. حصيلة 186 يوما من الحرب