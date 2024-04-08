مسلسل مليحة الحلقة 14.. الفتاة الفلسطينية تعود إلى غزة وعلي يصرف النظر عن السفر

شهدت الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مليحة وصول مليحة وجدتها إلى أرض غزة عام وتحديدا عام ٢٠١٢.

وخلال أحداث الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مليحة أيضًا بدأ الطبيب هشام استلام عمل جديد في إحدى المستشفيات المصرية.

خلال الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مليحة أيضًا قال الضابط أدهم لأخيه علي أن عليه أن يبقى في المنزل ويراعي أمه وشقيقاته، بدلًا منه وأن يحل محله لأنه جاء إلى القاهرة فقط لدفن أعز أصدقاؤه الذي استشهد في دفاعه عن الوطن "والذي كان من الممكن أن يستشهد هو بدلا منه" ، ليعود مرة أخرى هو الأخر ويظل بعيدا عن أهله من أجل الدفاع عن أرض الوطن أيضًا، لذا فمن غيرهما سيراعيىشقيقتهما وأمهما في حال سافر علي أيضًا.

وبعد بعض الجدال فاجئ علي أمه "ميرفت أمين"بصرفه النظر عن السفر موضحًا لها أنه لا يمكنه البعد عنها ابدًا، ولا يمكن له أن يكون سعيدًا وهو بعيدًا عنها، لتفرح الأم فرحة عامرة، وتؤكد له أنه يستطيع تحقيق كل ما يتمناه وهو بين عائلته.

بينما تنتهي الحلقة الرابعة عشر من مسلسل مليحة على تصريح طبيب والدة فريدة "حنان سليمان" بأن الورم السرطاني لديها حجمه كبير، لذا ستضطر إلى تناول العلاج الكيماوي، ثم إجراء مسح ذري،حتى تحديد موعدًا لإجراء عملية لاستئصاله، بينما تستند والدة فريدة وهي قد غلبتها الدموع على زوجها ومن حولها بناتها وشقيقة زوجها "ميرفت أمين" قلقين عليها في جو يحيط به الحزن والألم على حالتها الصحية.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.