مسلسل مليحة.. مواعيد عرض الحلقة 14

تزداد حلقات مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب إثارة مع حلقاتها الأخيرة، في آخر أيام شهر رمضان المبارك.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 14

واليوم تعرض الحلقة الرابعة عشرة من مسلسل مليحة على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساء، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، كما تعرض على قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساء، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

أما على قناة الحياة يعرض المسلسل في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحًا والإعادة الثانية 8:15 صباحا، وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it.

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة الثالثة عشر

شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مليحة العديد من الأحداث من بينها تمكن الضابط أدهم من تخليص مليحة وجدتها والشيخ سالم والطبيب هشام من أيدي العناصر الإرهابية وقتلهم جميعًا.

إلا أن ذلك تسبب في استشهاد الضابط خالد، زميل أدهم، بعد أن أطلق الإرهابيون عليه النار؛ ليقوم بتوصية أدهم على أبنائه، ثم ردد الشهادتين، وبعدها فاضت روحه إلى السماء.

وكانت قد شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل مليحة توصل الضابط أدهم إلى معرفة المكان الذي يحتجز فيه الإرهابيون مليحة وجدتها والشيخ سالم والطبيب هشام، وأخذ في مراقبتهم بهدف الانقاض على العناصر الإرهابية وتخليص مليحها ورفاقها منهم.

كذلك شهدت الحلقة استدعاء الشيخ سالم ومليحة إلى أمير الجماعة الإرهابية، وقال الشيخ للأمير لا سلام عليكم ولا كلام وتابع موجهًا حديثه إلى ما يدعونه أمير الجماعة أن ذلك هو ما يفلحون في فعله وهو خطف وتعنيف النساء والشيوخ، والعزّل باسم الدين وترك أعداء الدين الحقيقيين.

كما قال له الشيخ سالم أن أرض سيناء كانت ومازالت ترى من الأعداء الكثيرين، ولكن في النهاية أصحاب الأرض هم من يكتب لهم النصر.

وقالت مليحة لأمير الجماعة الإرهابية أيضًا "كيف تعذبوني وأنا فلسطينية، تاركين أعداء الوطن".

ليرد عليهم كبير الجماعة الإرهابية "أمير الجماعة" قائلًا إنه خطف الشيخ سالم؛ لأنه يساعد ما أطلق عليهم أعداء الدين ويقصد بهم الضابط أدهم وجنوده من ضباط الحدود.

وفي رده على مليحة قال "أما أنت لم نخطفك لأنك فلسطينية.. بل يجب عليك أن تفرحي لأننا قمنا بخطفك لتكوني من نساء الأمير"، وهنا بصقت مليحة عليه على الفور معبرة عن قرفها من حديثه واشمئزازها.

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كل من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.