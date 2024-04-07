الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة ملخص الحلقة 12.. نشوب الخلافات بين أمير المصرى وخطيبته فريدة

مليحة
مليحة

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية، عمليات بحث موسعة حول ملخص مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشرة.

مسلسل مليحة الحلقة 12

الحلقة 12 من مسلسل مليحة، حدوث العديد من الخلافات بين أمير المصري، وخطيبته فريدة، بسبب إصراره على الهجرة، إذ قام بتجهيز أوراقه بعد أن كان الأمر مجرد فكرة.

وذلك هو الأمر الذي جعل فريدة تخبر الأسرة بما يخفيه علي ليصابوا بالصدمة، كما اعترض والد فريدة وأخبره بأنه في حالة إصراره على رأيه فلن تسافر معه فريدة.

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موعد إعادة مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين ودياب الحلقة 12

لذا أوضح "علي" أمير المصري أنه مضطر للسفر، حيث لا يجد راحته في مصر ولا يحصل على راتب كاف من عمله كطبيب أسنان يكفيه لفتح بيت جديد وتأسيس أسرة، لذا يضطر أن يخصص جزءًا من وقته لإعطاء دورس خصوصية للأطفال في مادة الإنجليزية.

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لتقوم والدته ميرفت أمين بعد ذلك بنصيحته أن أموره أفضل من غيره، وهناك أشياء أخرى يجب أن يضعها في عين الاعتبار، بينما حزنت نوال المصابة بالسرطان لسفره وتعلق مصير ابنتها فريدة به في وقت هي في أشد الحاجة لوجود أبنائها بجانبها.

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مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشرة.. هموم عائلة أدهم تزداد بسفر شقيقه والسرطان

كما جاء ضمن الأحداث الهامة في الحلقة 12 من مسلسل مليحة، والتي عرضت أمس، ذبح ابن الشيخ سالم أمام عينيه وخطفه هو ومليحة وجدتها، وكذلك الطبيب هشام على يد مجموعة من العناصر الإرهابية، بسبب مساعدة الشيخ للضابط أدهم.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل مليحة الحلقة الثالثة عشرة على قناة cbc الساعة 6:5، وتكون الإعادة الساعة 9:45 مساء.

كما أن موعد عرض مليحة الحلقة 13 على قناة الحياة في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 13 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقي بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكل من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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