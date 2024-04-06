25 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة

أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 25 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان، ودققت في هوياتهم.

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

200 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

والجمعة، أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" دانا أبو شمسية، بأن 200 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن المسجد مكتظ بسبب ليلة القدر.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على المصلين في باب الأسباط بالمسجد الأقصى، بالإضافة إلى انتشار عدد كبير من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قيودا تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في المسجد الأقصى المبارك.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى واعتقلت عددًا من الفلسطينيي.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع اشتباكات بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة بين الاحتلال وفلسطينيين بمخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.

وفجر الجمعة، اعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة فجر اليوم الجمعة على الآلاف من المصلين في الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الأقل.

وكان آلاف المصلين والمعتكفين رددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة قبل أن يعتدي الاحتلال عليهم.

واستخدم الاحتلال طائرة مسيرة، محملة بقنابل الغاز، للاعتداء على المصلين في الأقصى وإلقائها عليهم.