السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

25 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة

المسجد الأقصي
المسجد الأقصي

أدى آلاف المواطنين صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم قيود وتضييقات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 25 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى ومصلياته المسقوفة.

txt

قوات الاحتلال تفرض قيودًا وتعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى

وانتشرت قوات الاحتلال عند أبواب المسجد الأقصى، وفي البلدة القديمة، وفتشت عددا من الشبان، ودققت في هوياتهم.

txt

توافد آلاف الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان

وأدى عدد من المبعدين عن المسجد الأقصى الصلاة عند طريق المجاهدين قرب باب الأسباط، في البلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة.

200 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

والجمعة، أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" دانا أبو شمسية، بأن 200 ألف فلسطيني أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك، مؤكدة أن المسجد مكتظ بسبب ليلة القدر.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على المصلين في باب الأسباط بالمسجد الأقصى، بالإضافة إلى انتشار عدد كبير من الشرطة الإسرائيلية في باحات المسجد الأقصى.

وفرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قيودا تمنع الفلسطينيين من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة لأداء صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان في  المسجد الأقصى  المبارك.

وأطلقت قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع على المصلين والمرابطين في المسجد الأقصى واعتقلت عددًا من الفلسطينيي.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية، وقوع اشتباكات بالرصاص الحي والعبوات المتفجرة بين الاحتلال وفلسطينيين بمخيم نور شمس بطولكرم في الضفة الغربية.

وفجر الجمعة، اعتدت قوات الاحتلال عقب صلاة فجر اليوم الجمعة على الآلاف من المصلين في الأقصى، بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع واعتقلت خمسة شبان على الأقل.

وكان آلاف المصلين والمعتكفين رددوا هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي على غزة قبل أن يعتدي الاحتلال عليهم.

واستخدم الاحتلال طائرة مسيرة، محملة بقنابل الغاز، للاعتداء على المصلين في الأقصى وإلقائها عليهم.

العشاء المسجد الأقصى التراويح الإحتلال الإسرائيلي البلدة القديمة القدس

مواد متعلقة

مسلسل مليحة الحلقة 12.. ما هي منظمة سيناء العربية ودورها في حرب الاستنزاف؟

مسلسل مليحة الحلقة 12.. أدهم يطمأن على أفراد كتيبته ووالدته خائفة عليه

مسلسل مليحة تفاصيل الحلقة 12.. حدوث خلافات بين أمير المصري وخطيبته فريدة

هيئة دعم فلسطين تكشف لـ"الدستور" سيناريوهات مفاوضات القاهرة غدًا لوقف العدوان على غزة

وصل لمرحلة حادة.. "الفاو" تحذر من التدهور السريع لحالة الأمن الغذائى فى غزة

كتائب القسام تعلن قتل 14 جنديًا إسرائيليًا شرق مدينة خان يونس بغزة

حركة حماس: هناك بعض التراجع الإسرائيلي في المفاوضات لكننا نرى أنه غير كاف

مظاهرات حاشدة بدول وعواصم العالم تنديدًا بالعدوان الإسرائيلى على قطاع غزة

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

الأمن يفرض سيطرته على قرية العليقات عقب مقتل شخص وإصابة 3 أخرين

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. سلوى عثمان تطلب من السويركي عودتها للمنزل بعد إهانتها من علي

مسلسل حق عرب الحلقة 27.. القبض على السويركي بتهمة اختفاء سعيد الجن

نزيف الأسفلت.. مصرع شخصين وإصابة 48 في حوادث متفرقة بالمحافظات

مسلسل المعلم الحلقة 27.. مصطفى شعبان يسيطر على سوق السمك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

صور

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

بهجة العيد في كل بيت.. كعك العيد يُضفي رونقاً خاصاً

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى

تقرير أمريكي: توقعات إسرائيل الأمنية تزداد قتامة كلما طال أمد الحرب