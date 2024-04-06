مسلسل مليحة الحلقة 12.. أدهم يطمأن على أفراد كتيبته ووالدته خائفة عليه

شهدت الحلقة 12 من مسلسل مليحة، أحداثا مشوقة أثارت انتباه المشاهدين، خلال عرضها قبل قليل علي قناة سي بي سي، ضمن دراما الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال شهر رمضان المبارك.

مسلسل مليحة الحلقة 12..والدة أدهم خائفة عليه منذ حادث السلوم

وجاءت بداية أحداث الحلقة 12 من مسلسل مليحة، عندما اطمأن المقدم أدهم الشاعر، على أفراد الكتيبة وأوصاهم بتنفيذ التعليمات العمل الجاد.

وخلال الحلقة 12 من مسلسل مليحة، أخبرت ميرفت أمين نجلها أدهم بأنها تخاف عليه بسبب ما حدث له أثناء خدمته في السلوم، وتزداد همومها، الإ أنه طمأنها عليه ووعدها بأن يتواصل معها من وقت لاخر.

كما شهدت الحلقة 12 من مسلسل مليحة، إصرار نوال زوجة خال أدهم ووالدة خطيبته، على عدم تلقى علاج السرطان.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 13

يعرض مسلسل مليحة الحلقة الثالثة عشرة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة 13 على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 13 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

إلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءًا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة، كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكل من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.