موعد إعادة مسلسل مليحة لـ"دياب وميرفت أمين" الحلقة 11

شهدت محركات البحث خلال الساعات الماضية، عمليات بحث موسعة حول مسلسل مليحة وموعد إعادة الحلقة 11.

مسلسل مليحة مواعيد إعادة الحلقة 11

تعرض إعادة الحلقة 11 من مسلسل مليحة على قناة cbc الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض إعادة مليحة الحلقة 11 على قناة الحياة الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض إعادة الحلقة 11 من المسلسل على قناة أون في الساعة 8:15 صباحًا.

إلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءًا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

مسلسل مليحة تفاصيل أحداث الحلقة 11

وبدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل مليحة، بانتقال المقدم أدهم "دياب" للخدمة في شبه جزيرة سيناء، وبالتحديد مدينة العريش.

وشهدت الحلقة 11 من مسلسل مليحة، ظهور الجد سالم العابد الذي يقوم بدوره الفنان سامي مغاوري ومعه حفيده الصغير، بعد أن روى له القصة التاريخية لاحتلال فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وطلب منه الحفيد أن يستكمل الرواية بعدما جمع له أصدقائه ليستمعون معه إلى تاريخ مصر وفلسطين والنضال ضد إسرائيل.

كما شهدت الحلقة الحادية عشر، إخبار الجد حفيده بأنه ذكره بوالده حينما روى له تاريخ فلسطين، قائلا له أنه حينها كاد يذهب إلى فلسطين ليحررها بنفسه، وذكر حفيده بأنه عندما يكبر سيروي لأبنائه هذه القصة.

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل مليحة، اجتمع الشيخ العابد مع شيوخ قبائل سيناء للاتفاق فيما بينهم على الوقوف بجانب المقدم أدهم ومساعدته في سيناء بعد أن كثرت عمليات تهريب السلاح والوجوه الغريبة

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 12

يعرض مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشرة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة 12 على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 12 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

إلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءًا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة، كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكل من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.