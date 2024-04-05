مسلسل مليحة تفاصيل الحلقة 11

شهدت الحلقة 11 من مسلسل مليحة الذي عرض قبل قليل على قناة "سي بي سي"، أحداثًا مشوقة أثارت إعجاب المتابعين.

مسلسل مليحة الحلقة 11

وبدأت الحلقة الحادية عشرة من مسلسل مليحة، بانتقال المقدم أدهم "دياب" للخدمة في شبه جزيرة سيناء، وبالتحديد مدينة العريش.

وخلال الحلقة العاشرة اعترف هشام إلى أخته بحبه الشديد لمليحة، وأنه كلما قرر الاعتراف لها يحدث شيء يفسد الأمر، ويقوم بالاتصال إلى فاطمة التي تقيم لديها مليحة للاطمئنان عليها، فتخبره أنها عادت إلى المنزل، ولكنها نائمة الآن.

مسلسل مليحة موعد عرض الحلقة 12

مسلسل مليحة الحلقة الحادية عشرة على قناة cbc الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء.

كذلك موعد عرض مليحة الحلقة 11 على قناة الحياة فهي في الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى في الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية في الساعة 5:15 صباحًا.

وموعد عرض الحلقة 11 من المسلسل على قناة أون في الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

إلى جانب ذلك يعرض مسلسل الفنانة ميرفت أمين مليحة عبر منصة WATCH IT، بدءًا من الساعة 6:05 مع قرب أذان المغرب.

قصة مسلسل مليحة



قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة، كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكل من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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