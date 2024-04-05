حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية فى ثكنة زرعيت

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة.

وقال حزب الله، في بيان له اليوم: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته، ‏استهدف ‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:00) من قبل ظهر يوم الجمعة ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة"، وفقا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني.

يجدر الإشارة إلى أن القصف الإسرائيلي تجدد، اليوم الجمعة، على عدة بلدات في جنوب لبنان.