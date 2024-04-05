الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية فى ثكنة زرعيت

حزب الله
حزب الله

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم، عن استهداف التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة، وإصابتها إصابة مباشرة.

وقال حزب الله، في بيان له اليوم: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته، ‏استهدف ‌‏‌‌‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة (12:00) من قبل ظهر يوم الجمعة ‏التجهيزات التجسسية في ثكنة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة"، وفقا لما نقله موقع "النشرة" اللبناني.

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حزب الله: استهدفنا فريقًا فنيًا إسرائيليًا بموقع بياض بليدا

يجدر الإشارة إلى أن القصف الإسرائيلي تجدد، اليوم الجمعة، على عدة بلدات في جنوب لبنان.

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حزب الله: استهدفنا موقع رويسات العلم فى تلال كفر شوبا اللبنانية المحتلة

حزب الله التجهيزات التجسسية ثكنة زرعيت قطاع غزة جنوب لبنان لبنان

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