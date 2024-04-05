الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

أولمرت
أولمرت

قال إيهود أولمرت، رئيس وزراء الاحتلال السابق، اليوم، إنه يجب وقف الحرب في قطاع غزة فورا وإعادة المحتجزين.

وأضاف "أولمرت"، في تصريحات صحفية، أن وقف الحرب سيكون مكسبا لإسرائيل أكبر بكثير من الاستمرار فيها.

وشدد أولمرت على أن رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، يواصل الحرب ويديرها ليس من أجل إنقاذ المحتجزين في غزة وإنما من أجل إنقاذ نفسه.

دونالد ترامب ينصح نتنياهو بإنهاء الحرب على غزة

وسبق ونصح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بإنهاء الحرب على غزة بسرعة والعودة إلى الحياة الطبيعية، مؤكدًا أن إسرائيل تخسر حرب العلاقات العامة بكل تأكيد.

 اتصال هاتفى بين بايدن ونتنياهو عقب مقتل 7 من عمال الإغاثة فى غزة

وفي السياق، أعلن البيت الأبيض عن أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تحدث هاتفيًا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، وسط سخط متزايد إزاء القصف الإسرائيلي الذي أسفر عن مقتل 7 من عمال الإغاثة في غزة.

وقال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أعرب لرئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في مكالمة هاتفية، عن غضبه بسبب الهجوم على عمال الإغاثة بقطاع غزة، وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة إلى 33091 شهيدًا 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 33091 شهيدًا و75750 مصابًا منذ 7 أكتوبر، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأكدت "الصحة الفلسطينية" أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 54 شهيدًا و82 مصابًا خلال الـ24 ساعة الماضي.

وأكدت "القاهرة الإخبارية"، نقلًا عن مراسلها، أن الطائرات الإسرائيلية تقصف منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

أولمرت قطاع غزة المحتجزين نتنياهو عمال الإغاثة دونالد ترامب

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