اليوم.. مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعًا حول الوضع فى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

من المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، اجتماعًا يناقش خلاله الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وكان مجلس الأمن قد اعتمد في 25 مارس الماضي، القرار رقم 2728 الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان الفضيل بما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.

قدمت مشروع القرار الدول العشر غير دائمة العضوية بمجلس الأمن، ومنها الجزائر العضو العربي الوحيد بالمجلس، وحصل مشروع القرار على 14 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.

وأعقب التصويت تصفيق من أعضاء المجلس الذي لم يتمكن مرات عديدة على مدى الأشهر الماضية من اعتماد قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

ومن المنتظر أن يصوت المجلس خلال اجتماعاته في شهر أبريل الجاري، على مشروع قرار فرنسي بشأن غزة، وعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

مجلس الأمن القومى الأمريكى يطالب إسرائيل بالالتزام بفتح ميناء أشدود ومعبر إيريز

وفي وقت سابق، شدد مجلس الأمن القومي الأمريكي على أنه على إسرائيل تنفيذ فوري وسريع للخطوات التي أعلنتها بشأن زيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة.

وطالب مجلس الأمن القومي الأمريكي إسرائيل بالالتزام بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات المباشرة إلى غزة، وفتح معبر إيريز لوصول المساعدات إلى الشمال.

وسبق أن رحَّبت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، بالخطوات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بناءً على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكدت أن هذه الخطوات، بما في ذلك الالتزام بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات المباشرة إلى غزة، وفتح معبر إيريز أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة، وزيادة الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة بشكل كبير، يجب أن يتم تنفيذها الآن وبشكل كامل وسريع.