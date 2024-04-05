الجمعة 05 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

واشنطن ترحب بخطوات إسرائيل لزيادة تدفق المساعدات إلى غزة

بايدن
بايدن

رحَّبت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، بالخطوات التي أعلنتها الحكومة الإسرائيلية بناءً على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن، بعد مكالمته الهاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأكدت أن هذه الخطوات، بما في ذلك الالتزام بفتح ميناء أشدود لإيصال المساعدات المباشرة إلى غزة، وفتح معبر إيريز أمام طريق جديد لوصول المساعدات إلى شمال غزة، وزيادة الشحنات من الأردن مباشرة إلى غزة بشكل كبير، يجب أن يتم تنفيذها الآن وبشكل كامل وسريع.

وقال الرئيس بايدن، في المكالمة الهاتفية، إن سياسة الولايات المتحدة فيما يتعلق بغزة سيتم تحديدها من خلال تقييمنا للإجراء الفوري الذي ستتخذه إسرائيل بشأن هذه الخطوات وغيرها، بما في ذلك الخطوات اللازمة لحماية المدنيين الأبرياء وسلامة عمال الإغاثة.

وأضاف: "نحن على استعداد للعمل بالتنسيق الكامل مع حكومة إسرائيل، وحكومتي الأردن ومصر، والأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية، لضمان تنفيذ هذه الخطوات المهمة وتؤدي إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المدنيين الذين هم في حاجة ماسَّة لها في جميع أنحاء غزة خلال الأيام والأسابيع المقبلة".

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