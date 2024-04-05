عاجل.. إمام عاشور: "جمهور الأهلى سامحنى.. ودلوقتى بيقولولى ابن النادى"

علق إمام عاشور لاعب نادي الأهلي، لأول مرة، عن واقعة سبابه جماهير الفريق حينما كان يرتدي قميص الغريم الزمالك.

وقال إمام عبر برنامج “على المسرح” في قناة الحياة: “جمهور الأهلي سامحني لما غلطت علشان بيحبوني، وأنا بحبهم”.

وأضاف: "الجمهور هتف صالح سليم مش ناسيينه إمام عاشور مش عايزينه؟.. الآن ينادون ابن النادي، يحبوني وأنا أحبهم".

وعن إمكانية عودته للزمالك مستقبلًا أجاب: "صعب شوية العودة للزمالك، لأنني في مكان جمهور الأهلي كله بيحبني والله يعلم حبي له".

الأهلي يطالب اتحاد الكرة بمخاطبة فيفا لتحمل تكاليف إصابة إمام عاشور بعد إصابته في مباراة نيوزيلندا



وخاطب نادي الأهلي اتحاد الكرة لمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لتحمل تكاليف العملية التى خضع لها اللاعب، وفقا للائحة فيفا.

وانتهت المباراة لصالح منتخب مصر بهدف وحيد؛ ليلعب المنتخب المباراة النهائية أمام كرواتيا، ولكن الفراعنة حصلوا على المركز الثاني في البطولة، بعد الخسارة من كرواتيا بأربعة أهداف مقابل هدفين.