مسلسل مليحة الحلقة 11.. ظهور الجد سالم العابد وحفيده وإعلانه مساعدة أدهم

شهدت الحلقة 11 من مسلسل مليحة، ظهور الجد سالم العابد الذي يقوم بدوره الفنان سامي مغاوري ومعه حفيده الصغير، بعد أن روى له القصة التاريخية لاحتلال فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وطلب منه الحفيد أن يستكمل الرواية بعدما جمع له أصدقائه ليستمعون معه إلى تاريخ مصر وفلسطين والنضال ضد إسرائيل.

كما شهدت الحلقة الحادية عشر، إخبار الجد حفيده بأنه ذكره بوالده حينما روى له تاريخ فلسطين، قائلا له أنه حينها كاد يذهب إلى فلسطين ليحررها بنفسه، وذكر حفيده بأنه عندما يكبر سيروي لأبنائه هذه القصة.

مسلسل مليحة.. الشيخ سالم يجتمع مع قبائل سيناء لمساعدة ادهم

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل مليحة، اجتمع الشيخ العابد مع شيوخ قبائل سيناء للاتفاق فيما بينهم على الوقوف بجانب المقدم أدهم ومساعدته في سيناء بعد أن كثرت عمليات تهريب السلاح والوجوه الغريبة.

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل مليحة، توجه الشيخ سالم للمقدم أدهم للترحيب به وتقديم الدعم له، حيث خدم في سيناء في وقت سابق.

قصة مسلسل مليحة

مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة، كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكل من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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