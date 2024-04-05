الجمعة 05 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل مليحة الحلقة 11.. ظهور الجد سالم العابد وحفيده وإعلانه مساعدة أدهم

مليحة
مليحة

شهدت الحلقة 11 من مسلسل مليحة، ظهور الجد سالم العابد الذي يقوم بدوره الفنان سامي مغاوري ومعه حفيده الصغير، بعد أن روى له القصة التاريخية لاحتلال فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وطلب منه الحفيد أن يستكمل الرواية بعدما جمع له أصدقائه ليستمعون معه إلى تاريخ مصر وفلسطين والنضال ضد إسرائيل.

txt

مسلسل مليحة تفاصيل الحلقة 11

كما شهدت الحلقة الحادية عشر، إخبار الجد حفيده بأنه ذكره بوالده حينما روى له تاريخ فلسطين، قائلا له أنه حينها كاد يذهب إلى فلسطين ليحررها بنفسه، وذكر حفيده بأنه عندما يكبر سيروي لأبنائه هذه القصة.

مسلسل مليحة.. الشيخ سالم يجتمع مع قبائل سيناء لمساعدة ادهم 

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل مليحة، اجتمع الشيخ العابد مع شيوخ قبائل سيناء للاتفاق فيما بينهم على الوقوف بجانب المقدم أدهم ومساعدته في سيناء بعد أن كثرت عمليات تهريب السلاح والوجوه الغريبة.

txt

مسلسل مليحة الحلقة 11.. هل تعترف الفتاة الفلسطينية بحبها للضابط أدهم؟

وخلال أحداث الحلقة 11 من مسلسل مليحة، توجه الشيخ سالم للمقدم أدهم للترحيب به وتقديم الدعم له، حيث خدم في سيناء في وقت سابق.

قصة مسلسل مليحة

مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة، كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقى بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة 

بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكل من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

يهمك أيضا:

مسلسل مليحة مليحة موعد عرض مليحة موعد عرض مسلسل مليحة موعد اعادة مسلسل مليحة قصة مسلسل مليحة أبطال مسلسل مليحة موعد عرض مسلسل ميرفت امين مسلسل ميرفت امين ميرفت أمين قنوات عرض مليحة قنوات عرض مسلسل مليحة موعد مسلسل مليحة الحلقة الحادية عشر من مليحة مليحة الحلقة الحادية عشر مليحة الحلقة 11 الحلقة 11 من مسلسل مليحة الحلقة الحادية عشر من مسلسل مليحة مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل مليحة تفاصيل الحلقة 11

خبراء يكشفون لـ"الدستور" أبرز معوقات الاتفاق على "هدنة غزة" حتى الآن

سيناريوهات التصعيد الإيراني الإسرائيلي بعد حادث القنصلية

فلسطين ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان 3 قرارات لصالح الأراضى المحتلة

اليوم.. مجلس الأمن الدولى يعقد اجتماعًا حول الوضع فى الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية فى ثكنة زرعيت

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

موعد إعادة مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين الحلقة 10

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 4 إبريل 2024 في ورقة نتيجة اليوم

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

إخلاء سبيل إمبراطور الذهب بالجمالية

بالأسماء.. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب دراجة نارية بالدقهلية

زلزال عنيف يضرب نيويورك.. وإيقاف جلسة مجلس الأمن بعد اهتزاز القاعة (فيديو)

عاجل.. ملفات الولاية الجديدة.. مشروعات كبرى لتحسين المعيشة وخفض الفقر وتأمين الغذاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

لواء. محسن الفحام

وإنه لقسم لو تعلمون عظيم

علي سعدة

الكسل فى طلب الرزق

إبراهيم عبدالفتاح

جودر

أحمد بهاء الدين شعبان

إيلان بابيه: جدل الوعى والضمير! (1)

د هند جاد

الثقافة والأستاذ..

صور

تخفيضات وإقبال على السلع وكعك العيد

أجواء رمضان بحارة درويش

ليالى رمضان فى المعز

محطة تل أبيب

المزيد

تحقيق عبري يخلص إلى احتمال مقتل محتجزي 7 أكتوبر بنيران إسرائيلية

أولمرت: نتنياهو يواصل الحرب فى غزة لإنقاذ نفسه

اليوم 182 للعدوان.. إسرائيل تواصل جرائم الإبادة ضد الفلسطينيين بغزة قصفًا وتجويعًا