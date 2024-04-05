مسلسل مليحة الحلقة 11.. أدهم لأفراد كتيبته: "إحنا الحيطة اللي بتحمي البلد"

مسلسل مليحة الحلقة 11.. “إحنا الحيطة اللي بين البلد والخطر اللي بيواجهها” بهذه الكلمات توجه الضابط أدهم إلى أفراد الفرقة التى تولى قيادتها وهي فرقة “الكتيبة 101”، وذلك خلال أحداث الحلقة الحادية عشر من مسلسل مليحة والتي عرضت اليوم.

مسلسل مليحة الحلقة 11

وتم استدعاء الضابط أدهم لتولي قيادة الكتيبة 101 في العريش، وبالفعل تولى أدهم قيادة الكتيبة، ليتوجه إلى أفرادها ببعض الكلمات التحفيزية، أكد فيها على أهمية دورهم كحراس للحدود، موضحًا أن ضابط الحدود هو من يحمي البلاد من الخطر الخارجي المحيط بها، وتابع أن عليهم مسئولية كبيرة ولكنهم على قدر المسئولية.

ظهور الجدّ السيناوي لأول مرة

وقد شهدت الحلقة الحادية عشر من مسلسل مليحة الذي عرض اليوم، أول ظهور للجدّ السيناوي الذي يلعب دوره الفنان سامي مغاوري في المسلسل، وهو الذي اعتاد بتعليقه الصوتي منذ بداية حلقات مسلسل مليحة أن يسرد في كل حلقة لحفيده "يحيي" عن قصص وحقائق تخص الفلسطينية كاشفًا له عنها.

كما ظهر الحفيد يحيي، وهو يقول لجده أنه قد قام بتسجيل حكاياته له عن فلسطين على هاتف والده المحمول، كما أخبر زملاؤه في المدرسة عنها، وحكى لهما هو الأخر عنها، كما أنه لذلك يحلم بأن يصبح مدرس تاريخ في المستقبل.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، وهو من بطولة كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور، أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

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