الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة 11.. الجدّ السيناوي يستعد لمقابلة الضابط أدهم في "الكتيبة 101"

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

مسلسل مليحة الحلقة 11.. ظهر الجدّ السيناوي ويُجسد دوره الفنان سامي مغاوري، وهو يقول لابنه أن عليه عند وصوله إلى مقر الكتيبة 101، السؤال عن الضابط أدهم الشاعر وإبلاغه أن أباه "الجدّ السيناوي" سيزوره اليوم هو وشيوخ القبائل.

وأكد ابن الشيخ السيناوي، أنه سيذهب إلى الكتيبة 101، للإبلاغ عن سيارات مشبوهه.

وكان قد تم استدعاء الضابط أدهم خلال الحلقة الحادية عشرة إلى الخدمة في العريش أثناء اجتماعه مع أفراد عائلته ليلبي على الفور نداء الواجب.

مسلسل مليحة ملخص الحلقة العاشرة 

 وكانت قد شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة تنفيذ الفتاة الفلسطينية مليحة وصية جدها المتوفي وهي الذهاب إلى أحد البدو العرب ليساعدها هي وجدتها في الذهاب إلى غزة، كما سبق وأن ساعدهما من قبل في الوصول إلى ليبيا.

وظهرت مليحة "سيرين خاص" خلال أحداث الحلقة العاشرة من المسلسل، وهي تخبر الطبيب هشام "علي الطيب"، بذهابها هي وجدتها إلى العريش، وتحديدًا إلى أحد شيوخ البدو من معارف جدها، ليساعدهما في دخول المعبر، ثم العودة بعد ذلك إلى بلدهم، إلا أن الطبيب هشام والذي اعترف بحبه الشديد لها إلى شقيقته يصر على الذهاب معها إلى العريش وعلى أن يساعدها.

مسلسل مليحة الحلقة 11.. الظهور الأول للجد السيناوي وحفيده

موعد عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل مليحة

كما عرضت الحلقة العاشرة خروج الضابط أدهم مع خطيبته “نوسة"، وخلال ذلك تحدثت معه معبرة عن شعورها بأن مليحة ”سيرين"  تحبه، وأن ذلك كان ظاهرًا عليها من خلال نظراتها له، وهو الأمر الذي نفاه أدهم، وأخبرها أن مليحة قد تعرضت للكثير من الأحداث الصعبة منذ طفولتها في فلسطين مثل معايشتها للقتل والتهجير من قبل جيش الاحتلال، وهجرتها هي وأسرتها إلى ليبيا وهناك قتل والدها ووالدتها بين يديها، ثم وفاة جدها موضحًا أن كل تلك اللحظات الصعبة جعل مشاعرها تبدو متخبطة.

أبطال مسلسل مليحة 

و مسلسل مليحة من بطولة كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور،  أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية تعمل بالتوازى مع الوحدة الأساسية، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج  شركةDS+.

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