الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

موعد عرض الحلقة الحادية عشر من مسلسل مليحة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

حلقات معدودة متبقية وتنتهي حلقات مسلسل مليحة بطولة النجمة ميرفت أمين والفنان دياب مع نهاية الشهر الكريم، وهو العمل الذي يعد أول مسلسلًا مصريًا يتناول القضية الفلسطينية ويكشف عن خفايا وأسرار تخص القضية لا يعرفها الكثيرون.

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مسلسل مليحة مواعيد عرض الحلقة الحادية عشر 

واستكمالًا لحلقاته تعرض اليوم الحلقة الحادية عشر من مسلسل مليحة وفيما يلي نوضح مواعيد العرض والإعادة.

يعرض مسلسل مليحة الحلقة١١، اليوم الجمعة   على قناة ON في تمام الساعة 11:30 مساءًا، والإعادة في تمام الساعة 8:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في تمام الساعة 6:05 مساءًا، والإعادة في تمام الساعة 9:45 صباحًا، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساءًا، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحًا، وذلك بالتزامن مع عرض مسلسل مليحة الحلقة الحادية عشر على منصة Watch it.

مسلسل مليحة الحلقة العاشرة ملخص الأحداث 

ناطوري كارتا

وخلال أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة التي عرضت أمس ألقي الضوء على حركة يهودية تدعى حركة حارس المدينة، أو  "ناطوري كارتا" وهي حركة ترفض الصهيونية بجميع أشكالها كما تعارض وجود دولة إسرائيل ويتواجد أعضاء هذه الحركة في القدس ولندن ونيويورك.

وهذه الحركة بدأت في الظهور عام 1938، وكانت في الأصل جزءًا من حزب "أجودات يسرائيل"، والذي أُنشئ في بداية القرن العشرين لمواجهة الصهيونية.

وقد تأسست "ناطوري كارتا" في القدس على يد الحاخام "أمرام بلاو"، وذلك بعد حصولهم على قرار الفصل عن الأحياء الصهيونية في القدس من قبل حكومة الانتداب البريطانية.

و تولى بلاو قيادة الجماعة منذ إنشائها حتى وفاته 1974، وهو الذي سعى مع جماعته إلى تأكيد إنكار صلاحية قيام إسرائيل دولة قومية يهودية، كما رفضت ه اعتبار الصهيونية الوكيل المزعوم لمصالح اليهود حول العالم.

وقد أدانت حركة ناطوري كارتا منذ تأسيسها القبول الدولي بإنشاء دولة إسرائيل عام 1948، وذلك الوضع الذي أفضى إليه ما تقوم به إسرائيل من ممارسات تعسفية ضد الشعب الفلسطيني بشقيه المسلم والمسيحي.

كما أنها دائمًا ما عبرت عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في مواجهة الظلم الصهيوني، مؤكدة أن تلك الممارسات مستهجنة في الديانة اليهودية التي تنص على تحريم القتل والظلم.

ومن جماعة "ناطوري كارتا" هناك 5 آلاف يهوديًا من حي "مئة شعاريم" وسط القدس، ونتيجة لمعارضتهم للصهيونية فإنهم يتعرضون للملاحقات المستمرة على يد السلطات الإسرائيلية والضرب والسحل.

كما يقدر عدد المنتمين للحركة بعشرات الآلاف، يعيش أكثرهم في الولايات المتحدة، وتحديدا في حي بروكلين الشهير بنيويورك.

مسلسل مليحة الحلقة العاشرة لميرفت أمين ودياب.. ملخص الأحداث

موعد إعادة مسلسل مليحة لـ دياب وميرفت أمين الحلقة 10

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة

وجاء ضمن أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة أيضًا إخبار الفتاة الفلسطينية "سيرين خاص" الطبيب هشام "علي الطيب"، بذهابها هي وجدتها إلى العريش، وتحديدًا إلى أحد شيوخ البدو من معارف جدها، ليساعدها هي وجدتها في دخول المعبر، ثم العودة بعد ذلك إلى بلدهم إلا أن الطبيب هشام والذي اعترف بحبه الشديد لها إلى شقيقته أصر على أن يذهب معها إلى العريش و أن يساعدها.

 

 أحداث مسلسل مليحة الحلقة 10

كما شهدت الحلقة العاشرة من مسلسل مليحة كذلك خروج الضابط أدهم مع خطيبته "نوسة، وخلال ذلك تحدثت معه معبرة عن شعورها بأن مليحة "سيرين"تحبه، وأن ذلك كان ظاهرًا من خلال نظراتها له، وهو الأمر الذي نفاه أدهم، مخبرًا إياها أن مليحة قد تعرضت للكثير منذ طفولتها في فلسطين ومعايشتها للقتل والتهجير من قبل جيش الاحتلال، وهجرتها هي وأسرتها إلى ليبيا وهناك قتل والدها ووالدتها بين يديها، ثم توفي جدها، وأن كل تلك اللحظات الصعبة  جعلت مشاعرها تبدو متخبطة.

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