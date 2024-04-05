ناقد فنى: "مليحة" حول شهداء غزة من مجرد أرقام لقصص من لحم ودم

قال علي الكشوطي، الناقد الفني، إن مسلسل "جودر" واحد من أهم الأعمال التي قدمت في النصف الثاني من الموسم الرمضاني، لافتا إلى أنه يشكل نقلة نوعية في مجال دراما "الفانتازيا".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "فضلنا سنين طويلة نفسنا يبقى عندنا مستوى عالي من الجودة والمؤثرات السمعية والبصرية بهذا الشكل، ومخرج العمل إسلام خيري قدم المسلسل باحترافية عالية وبتقنيات تكنولوجية وهذا ما أنجح العمل لدى الجمهور".

نسخة جودر تفوقت على نسخ "ألف ليلة وليلة" السابقة

وتابع: "نسخة جودر تفوقت على ما سبقها من نسخ "ألف ليلة وليلة"، خاصة في نقطة استخدام التقنيات الحديثة، وأثارت "النوستالجيا" داخل الجمهور، نظرا لارتباطه بها سواء راديو أو تليفزيون".

"مليحة" حول أرقام الوفيات والإصابات التي شاهدناها على نشرات الأخبار لقصص من لحم ودم

أكد أن مسلسل "مليحة"، يتابع بشكل جيد من الجمهور، خاصة أنه يحول الأرقام الخاصة بالوفيات والإصابات التي شاهدناها على نشرات الأخبار لقصص من لحم ودم، ويؤكد أن شهداء غزة ليسوا مجرد أرقام، لكن كل رقم منهم له حياة وطموحات وآمال، وكان مهما جدا أن يقدم عملا فنيا عن قصصهم، مشيدا بالجزء التوثيقي في بداية كل حلقة معتبرة كاشفا للحقائق وترسخ لدور مصر وتوعية الجمهور بأهمية دعم مصر للقضية الفلسطينية.

وأشاد "الكشوطي" بمسلسل "بدون سابق إنذار"، مضيفا أنه من أمتع الأعمال الفنية التي قدمت في النصف الثاني من الماراثون الرمضاني، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الأحداث في كل حلقة، لافتا إلى أن المخرج هاني خليفة قدم واحدا من أجمل الأعمال في مشواره الفني.