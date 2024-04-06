السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وصل لمرحلة حادة.. "الفاو" تحذر من التدهور السريع لحالة الأمن الغذائى فى غزة

الفاو
الفاو

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، اليوم السبت، أن التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات على حدوث مجاعة في الشمال.

وأضافت الفاو، في منشور على حسابها عبر منصة إكس: "لأول مرة، تنجح فرقنا في إدخال الأعلاف الحيوانية التي تشتد الحاجة إليها في غزة".

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مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

وشددت الفاو على أن انهيار سلاسل القيمة الغذائية الزراعية أدى إلى التدهور السريع لحالة الأمن الغذائي ليصل إلى مرحلة حادة وسط ظهور مؤشرات على حدوث مجاعة في الشمال.

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القاهرة الإخبارية: مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى اليومى للمساعدات على شمال غزة

وقالت المنظمة الأممية إن إدخال الأعلاف الحيوانية إلى غزة جاء بهدف توفير سبل التغذية.

الفاو الأمن الغذائي قطاع غزة مجاعة الأعلاف الحيوانية

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