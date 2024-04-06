السبت 06 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مصر تواصل أعمال الإسقاط الجوى للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

الإسقاط الجوي للمساعدات
الإسقاط الجوي للمساعدات

فى إطار الجهود المستمرة التى تبذلها الدولة المصرية لضمان إنفاذ المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، واصلت طائرات النقل العسكرية المصرية من طراز (سى 130 - كاسا) تنفيذ مهام الجسر الجوى الإنسانى من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية على مدار يومى الخامس والسادس من شهر أبريل الجارى لإنزال المساعدات الإنسانية إلى سكان شمال قطاع غزة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لتوفير جانب من الاحتياجات الأساسية اللازمة فى ظل المعاناة الإنسانية الكبيرة التى يواجهها الأشقاء الفلسطينيون جراء استمرار العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.

 

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