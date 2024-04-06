مسلسل مليحة الحلقة 12.. ما هي منظمة سيناء العربية ودورها في حرب الاستنزاف؟

شهدت الحلقة الثانية عشر من مسلسل مليحة، الذى عرض قبل قليل، حوار المجند بسيوني مع المقدم آدهم عن منظمة سيناء العربية، واشتراك والده في حربي الاستنزاف مع المنظمة، ومشاركته في نصر أكتوبر المجيد ضمن سلاح الاستطلاع بالجيش المصري.

ما هي منظمة سيناء العربية التي ذكرت خلال الحلقة 12 من مسلسل مليحة، ومن هم أبطالها، ودورها في حرب الاستنزاف؟.

ما هي منظمة سيناء وأهم عناصرها؟.

منظمة سيناء العربية هي عبارة عن تنظيم ضم جماعات من الفدائيين المصريين شاركوا مع القوات المسلحة المصرية في القتال ضد القوات الإسرائيلية التي احتلت سيناء عقب حرب 67.

كان قائد منظمة سيناء العربية ومدربها العميد مدحت مرسي، وقامت بتنفيذ عمليات عبور كثيرة لقناة السويس أثناء حرب الاستنزاف للقيام بعمليات فدائية ضد المواقع الإسرائيلية.

كانت منظمة سيناء العربية تستخدم الجمال في حمل الأسلحة والمعدات أثناء العبور.

أطلق عليها موشيه ديان وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي آنذاك، اسم الأشباح، نظرا لكم العمليات والضربات التي قاموا بها بشكل خفي.

وضعت أسماء بعض عناصر منظمة سيناء العربية علي قوائم المطلوبين للإعدام في إسرائيل.

كما شاركت منظمة سيناء العربية بشكل رئيسي مع مجموعة 39 قتال وساعدت في تنفيذ الكثير من المهام الناجحة خلال حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر.

أبرز عناصر منظمة سيناء العربية

من أشهر عناصرها، الشيخ سالم الهرش شيخ قبائل سيناء وقد تطرق مسلسل مليحة خلال الحلقات السابقة لذكر اسمه على لسان حكايات الجد لحفيده.

ومن عناصرها أيضا اللواء عادل فؤاد، نصر المسعودى، عودة المسعودي، محمد حسين مسلم، عبدالكريم لافي، والمجاهد عمران سالم عمران، الذي يطلق عليه ديب سيناء.

قصة مسلسل مليحة

قصة مليحة حول الفتاة الفلسطينية التي تحمل الاسم ذاته، والتي هاجرت مع أسرتها منذ أن كانت طفلة إلى ليبيا بعد الانتفاضة الثانية، وعملت فيها كممرضة كما تعرضت فيها وأسرتها إلى عمليات إرهابية أفقدتها جزءًا من عائلتها، وقررت العودة مرة أخرى إلى ديارها في فلسطين، وخلال رحلتها من ليبيا إلى فلسطين تلتقي بالضابط المصري أدهم، ويحدث بينهما الكثير من الأمور ولا يعرف هل سيرتبطان ببعضهما أم لا.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكل من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.