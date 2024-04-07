موعد إعادة مسلسل مليحة لـ ميرفت أمين ودياب الحلقة 12

موعد إعادة مسلسل مليحة لـ "ميرفت أمين "و"دياب" الحلقة 12 محور اهتمام الملايين من محبي الدراما الرمضانية حيث يتعرض المسلسل للقضية الفلسطينية ويعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان المبارك 2024 ويتكون من 15 حلقة فقط.

موعد إعادة مسلسل مليحة لـ "ميرفت أمين "و"دياب" الحلقة 12

نعرض في السطور التالية موعد إعادة مسلسل مليحة لـ "ميرفت أمين "و"دياب" الحلقة 12 والتي تعرض أكثر من مرة خلال اليوم وفقا للمواعيد التالية:-

تكون الإعادة على قناة سي بي سي في تمام الساعة 9:45 صباحا، والعرض الأول في تمام الساعة السادسة.

أما مواعيد إعادة مسلسل مليحة الحلقة 12 على قناة الحياة تكون الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا.

كما تكون إعادة عرض مسلسل مليحة الحلقة 12 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحًا.

مسلسل مليحة أحداث الحلقة 12

وكانت شهدت الحلقة 12 من مسلسل مليحة، حدوث العديد من الخلافات بين أمير المصري، وخطيبته فريدة، وذلك بسبب إصراره على الهجرة، إذس قام بتجهيز أوراقه بعد أن كان الأمر مجرد فكرة.

وهو الأمر الذي جعل فريدة تخبر الأسرة بما يخفيه علي ليصابوا بالصدمة، كما اعترض والد فريدة وأخبره بأنه في حالة إصراره على رأيه فلن تسافر معه فريدة.

وبين أحداث الحلقة 12 ذبح ابن الشيخ سالم أمام عينيه وخطف الشيخ سالم ومليحة وجدتها والطبيب هشام على يد مجموعة من العناصر الإرهابية، وذلك بسبب مساعدة الشيخ للضابط أدهم.

أبطال مسلسل مليحة

مليحة بطولة ميرفت أمين ودياب والفنان أمير المصري، وكل من الفنانين علي الطيب وسيرين خاص وأشرف زكي، وهو من إنتاج شركة D S+، وتأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة.

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