الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة 12.. مقتل ابن الشيخ سالم ونيله الشهادة

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

أحداث مهمة شهدها ملخص الحلقة 12 من مسلسل مليحة، ويأتي أبرزها وداع أسرة الشيخ سالم مليحة وجدتها، وشكرهم على حسن ضيافته واستقباله لهم، كذلك ودعهم الدكتور هشام "على الطيب".

 

احداث مسلسل مليحة الحلقة 12

كذلك شهدت احداث مسلسل مليحة الحلقة 12 إعطاء الطبيب هشام مليحة أسورة هدية مكتوب عليها "النصر قريب"، لتتذكر بها في فلسطين، إذ أخبرته أنها تريد العودة إلى فلسطين سريعًا، قائلة أنها ودعت 3 من أسرتها خلال أسبوع، وترغب أن تموت في أرضها.

مسلسل مليحة الحلقة 12.. منظمة سيناء العربية أبطال أرض الفيروز ودورهم في حرب أكتوبر

مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشر.. حياة أدهم في خطر

وخلال ملخص الحلقة 12 مسلسل مليحة، قام الشيخ سالم العابد "سامي مغاوري"، بالاستعداد للتحرك في سيناء من أجل توصيل مليحة إلى فلسطين من خلال المعابر المصرية، ولكن أثناء التحرك فوجئوا بتطبيق حظر التجوال وغلق الطرق.

وضمن احداث مسلسل مليحة الحلقة 12 ، أثناء استراحة الشيخ سالم في الواحة إلى انتهاء ساعات الحظر لتناول الطعام والمشروبات، وفي أثناء الاستراحة هاجمتهم مجموعة إرهابية مسلحة، بهدف الانتقام من الشيخ سالم لكونه يقدم الدعم للقوات المسلحة والمٌساعدة للمقدم أدهم أثناء تأدية مهامه في سيناء.

كما نشبت مشاجرة بين نجل الشيخ سالم والإرهابيين خلال احداث مسلسل مليحة الحلقة 12 ، وعلى أثر تلك المشاجرة ذبحوه  أمام أعين والده، واختطفوا الشيخ سالم ومليحة وجدتها والدكتور هشام.

وعلمت قوات حرس الحدود بالحادث فتوجهت للواحة، وأعطى المقدم أدهم الإشارة إلى كتبيته لتنفيذ عملية تتبع أثر المجموعة الإرهابية فتمكنوا من الوصول إلى النفق الذي يختبئون فيه والاشتباك معهم.

مسلسل مليحة الحلقة 12.. ما هي منظمة سيناء العربية ودورها في حرب الاستنزاف؟

مسلسل مليحة الحلقة الثانية عشر.. حياة أدهم في خطر

أبطال مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة من المسلسلات المكونة من 15 حلقة وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.

مواعيد عرض مسلسل مليحة

ويعرض على قناة CBC، الساعة 6:5، والإعادة الساعة 9:45 مساء، وعلى قناة الحياة، الساعة 11:15 مساءً، والإعادة الأولى الساعة 8:15 صباحًا، والإعادة الثانية الساعة 5:15 صباحًا، ويعرض على قناة ON، الساعة 11:30 مساءً، والإعادة الساعة 8:15 صباحًا.

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