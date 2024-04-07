الأحد 07 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة فى فلسطين: الأوضاع الإنسانية فى غزة كارثية

غزة
غزة

وصف منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمي ماكغولدريك، الأحد، الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بأنها كارثية، مع مرور نصف عام على الحرب الإسرائيلية المستمرة ضد القطاع.

وحذر ماكغولدريك في بيان له اليوم، من أن نصف سكان غزة معرضون لخطر المجاعة، وأن سوء التغذية بين أطفال غزة وصل إلى مستويات غير مسبوقة.

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مراسل القاهرة الإخبارية: معبر رفح استقبل 30 مصابًا من قطاع غزة اليوم

وأكد ماكغولدريك أن المجتمع الدولي مستعد لزيادة مساعداته لقطاع غزة، الذي يعاني من ألم لا يمكن تصوره منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.

وطالب منسق الشئون الإنسانية للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، إسرائيل بالسماح لوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وبشكل آمن.

 

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

وفي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه سيواصل القضاء على حركة حماس في قطاع غزة بأكملها حتى لا يشكل القطاع تهديدًا لإسرائيل.

يأتي خطاب نتنياهو بعد ساعات من إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي الانسحاب من مدينة خان يونس أهم مناطق وجود حركة حماس وبعد أربعة أشهر من الاجتياح البري للمدينة.

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لافتة لدعم غزة خارج ملعب "أولد ترافورد" قبل قمة اليونايتد وليفربول

وقال نتنياهو إن حركة حماس تأمل أن يؤدي الضغط الدولي إلى إرغام إسرائيل على الاستسلام لمطالبها، لكن ذلك لن يحدث متعهدًا بالقضاء على حماس في رفح.

وقال نتنياهو إن إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق أسرى لكنها ليست مستعدة للاستسلام لمطالب حماس.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عن سحب جميع قواته البرية من جنوب قطاع غزة، بعد أربعة أشهر متتالية من القتال في خان يونس.

وكشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، عن أنه لا يزال هناك لواء واحد فقط، وهو ناحال، موجود في قطاع غزة بعد انسحاب جيش الاحتلال من خان يونس.

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