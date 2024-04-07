لافتة لدعم غزة خارج ملعب "أولد ترافورد" قبل قمة اليونايتد وليفربول

دعمت الجماهير خارج ملعب “أولد ترافورد” معقل قمة الجولة الـ32 من الدوري الإنجليزي بين مانشستر يونايتد وليفربول المقررة بعد قليل، غزة.

وحملت الجماهير لافتة مكتوبًا عليها “سيتي يونايتد من أجل غزة”، ضمن دعم غزة بعد الأحداث الدموية التي تشهدها طيلة الستة أشهر الماضية.

لافتة دعم غزة خارج ملعب أولد ترافورد

ترتيب ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق ليفربول، بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 71 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد، بقيادة المدرب الهولندي إريك تين هاج، حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 48 نقطة.

كانت مباراة الدور الأول التي جمعت بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم، والتي أقيمت على ملعب “أنفيلد”، قد انتهت بالتعادل السلبي.