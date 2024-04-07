يدخل ليفربول اختبارا صعبا وقويا في صراع الحفاظ على صدارة الدوري الإنجليزي، عندما يحل ضيفًا على الغريم مانشستر يونايتد ضمن قمة الجولة الـ32.

ويتواجد الريدز في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 70 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثالث بفارق الأهداف فقط، وخلف أرسنال المتصدر برصيد 71 نقطة.

ويسعى ليفربول للثأر من اليونايتد بعدما أقصاه الأخير من ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بريمونتادا مثيرة في الدقائق الأخيرة.

“ديربي الكراهية” كما يطلقون عليه سيحدد بنسبة كبيرة ملامح المنافسة في الدوري الإنجليزي، لكن هذا يأخذنا إلى 10 سنوات إلى الوراء.

شبح جيرارد يطارد ليفربول قبل مواجهة اليونايتد

قد يكون الموسم الحالي هو أول موسم مشابه لموسم 2013-2014 الذي تصارع فيه 3 فرق على لقب الدوري الإنجليزي وكانوا حينها ليفربول، مانشستر سيتي وتشيلسي.

المعطيات والأمور تبدو متشابهة للغاية مع الموسم الحالي الذي يتنافس فيه ليفربول، مانشستر سيتي وأرسنال بفارق 3 نقاط بين كل فريق.

وكان ليفربول متصدر الدوري مع الجولة الـ36 عندما واجه تشيلسي في أنفيلد قبل جولتين من النهاية لكنه اصطدم بالواقعة الشهيرة لستفين جيرارد قائد الفريق الذي أضاع الدوري على الفريق في لقاء انتهى بهدفين نظيفين للبلوز.

وأضاعت الخسارة لقب الدوري على ليفربول، حيث قفز السيتي إلى الصدارة حيث كان له لقاء مؤجل جعله يتصدر بفارق الأهداف عن الريدز.

ثم تعثر بعدها أمام كريستال بالاس بالتعادل بنتيجة 3-3، ويفوز بعدها السيتي ويتصدر بفارق نقطتين وينهي الدوري بنفس الفارق مع ليفربول وبفارق 4 نقاط عن تشيلسي في المركز الثالث.

ويطارد ليفربول شبح الخسارة في معطيات تشبح موسم 2013 قبل لقاء اليونايتد الليلة في مسرح أول ترافورد.