شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مليحة العديد من الأحداث من بينها تمكن الضابط أدهم من تخليص مليحة وجدتها والشيخ سالم والطبيب هشام من أيدي العناصر الإرهابية وقتلهم جميعًا.

مسلسل مليحة ملخص أحداث الحلقة 13

إلا أن ذلك تسبب في استشهاد الضابط خالد زميل أدهم بعد أن أطلق الإرهابيون عليه النار ليقوم بتوصية أدهم على أبناؤه، ثم ردد الشهادتين، وبعدها فاضت روحه إلى السماء.

وكانت قد شهدت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مليحة توصل الضابط أدهم إلى معرفة المكان الذي يحتجز فيه الإرهابيون مليحة وجدتها والشيخ سالم والطبيب هشام، وأخذ في مراقبتهم بهدف الانقاض على العناصر الإرهابية وتخليص مليحها ورفاقها منهم.

أبرز أحداث مسلسل مليحة الحلقة 13

كذلك شهدت الحلقة استدعاء الشيخ سالم ومليحة إلى أمير الجماعة الإرهابية، وقال الشيخ للأمير لا سلام عليكم ولا كلام وتابع موجهًا حديثه إلى ما يدعونه أمير الجماعة أن ذلك هو ما يفلحون في فعله وهو خطف وتعنيف النساء والشيوخ، والعزّل باسم الدين وترك أعداء الدين الحقيقيين.

كما قال له الشيخ سالم أن أرض سيناء كانت ومازالت ترى من الأعداء الكثيرين، ولكن في النهاية أصحاب الأرض هم من يكتب لهم النصر.

وقالت مليحة لأمير الجماعة الإرهابية أيضًا "كيف تعذبوني وأنا فلسطينية، تاركين أعداء الوطن".

ليرد عليهم كبير الجماعة الإرهابية "أمير الجماعة" قائلًا أنه خطف الشيخ سالم لأنه يساعد ما أطلق عليهم أعداء الدين ويقصد بهم الضابط أدهم وجنوده من ضباط الحدود.

وفي رده على مليحة قال "أما انتي لم نخطفك لأنك فلسطينية..بل يجب عليكي أن تفرحي لأننا قمنا بخطفك لتكوني من نساء الأمير"، وهنا بصقت مليحة عليه على الفور معبرة عن قرفها من حديثه واشمئزازها.

وكان قد شهد مسلسل مليحة الحلقة 12، استشهاد خالد نجل الشيخ سالم العابد، على يد الإرهابيين، حيث حاصر الإرهابيون خالد والشيخ سالم ومليحة وألطاف في إحدى الواحات، بعدما تعذر وصولهم للمعبر بسبب حظر التجول، ليقوم أحد الإرهابيين بذبح خالد أمام والده سامي مغاوري عندما حاول مقاومتهم، وذلك بسبب تعاون الشيخ مع الجيش المصري.

قنوات عرض مسلسل مليحة

ومسلسل مليحة يعرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 فى النصف الثانى من الشهر الكريم ويتكون من 15 حلقة، وهو من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج شركةDS+، ويقوم ببطولته كلًا من دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، الفلسطينية سيرين خاس، أمير المصري، أنور خليل، ورحاب الشناط، ديانا رحمة، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين.