الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسل مليحة الحلقة 13.. فريدة تكتشف مرض والدتها.. هل يؤثر ذلك على هجرة علي؟

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

صدمة كبيرة تلقاها كل من علي وفريدة خلال أحداث الحلقة 13 من مسلسل مليحة التي عرضت اليوم، بعد أن كشفت والدة علي "ميرفت أمين" له ولفريدة "مروة أنور" عن مرض نوال (حنان سليمان) والدة فريدة، بالسرطان، ورفضها العلاج، وهو الأمر الذي يصيبهما بالصدمة.

وقد كشفت ميرفت أمين عن مرض نوال "حنان سليمان" في الوقت الذي يصر فيه علي على الهجرة خارج البلاد واصطحاب زوجته "ابنتها" فريدة معه، وهو الأمر الذي تسبب في حزن نوال  كثيرًا لأنها في وقت تحتاج بشدة إلى تواجد ابنتها وجميع أفراد أسرتها إلى جوارها.

 وكانت قد بدأت الحلقة الثالثة عشر من مسلسل مليحة بمواجهة أدهم (دياب)، ورجاله مجموعة من العناصر الإرهابية داخل النفق، وحدوث اشتباك بينهما، ولكنه في النهاية استطاع السيطرة على أحد تلك الأفراد، بالإضافة إلى اكتشافهم تواجد كميات كبيرة من الأسلحة.

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مواعيد عرض مسلسل مليحة 

ومسلسل مليحة مكون من ١٥ حلقة ويعرض يوميًا خلال النصف الثانى من رمضان، فى تمام الساعة 11.30 مساء والإعادة الساعة 8.15 صباحاً مساء، بينما يعرض على شاشة قناة cbc الساعة 6.5 مساء والإعادة الساعة 9.45 مساء، وعلى قناة الحياة في تمام الساعة 11:15 مساء، والإعادة في تمام الساعة 5:15 صباحاً والإعادة الثانية 8:15 صباحا، بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.

أبطال مسلسل مليحة 

ومسلسل مليحة من تأليف رشا عزت الجزار وإخراج عمرو عرفة إنتاج  شركةDS+، ويقوم ببطولته كلاً من دياب، ميرفت أمين، الفلسطينية سيرين خاس، ديانا رحمة، على الطيب، أمير المصري، أشرف زكى، حنان يوسف، مروة أنور،  أنور خليل، وروفى الشناط، مروان عايش، مروة أنور، حنان سليمان، وغيرهم من الفنانين، كما استعان القائمون على المسلسل بالمخرج شريف عرفة لقيادة وحدة إخراج ثانية عملت بالتوازى مع الوحدة الأساسية.

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