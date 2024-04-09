رئيس جهاز العاشر: يصدر تعليمات برفع كفاءة الحدائق العامة والطرق

كلف المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إدارة الزراعة بجهاز المدينة بعمل الصيانة الدورية ورفع كفاءة المسطحات الخضراء وتجميل الحدائق العامة والميادين والطرق الرئاسية والفرعية لإحياء قيم الجمال وتطوير الزراعة أمام سكان المدينة والزائرين إليها لتصبح متنفس طبيعي على مستوى المدينة خلال فترة إجازة عيد الفطر.

علاء منيع: يؤكد على استمرار رفع كفاءة ونظافة وتجميل الحدائق والميادين بالعاشر

وقال المهندس علاء محمد منيع فى تصريح خاص لـ"الدستور" إنه أصدر تعليمات بعمل الصيانة الدورية ورفع كفاءة حديقة الكفراوي والميادين وأحياء الإسكان الاجتماعي والطرق داخل المدينة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان ، إلى أن تم تجهيز مصلى العيد وذلك استعداد للاحتفال بعيد الفطر المبارك وقضاء وقت سعيد من سكان المدينة وخارج المدينة، مؤكداً على متابعة سير الأعمال لخدمة أهالي المدينة ومستمرين لتقديم.

كما وجه المهندس علاء محمد منيع رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إدارة النظافة والتجميل بالمتابعة المستمرة لشركات النظافة والتجميل بالمدينة.

وشدد رئيس جهاز العاشر من رمضان بقيام اعمال نظافة طريق بلبيس ورفع كافة تراكمات القمامة من على الطريق.

وأردف رئيس جهاز العاشر من رمضان ، القيام بأعمال نظافة الشوارع ورفع تراكمات من المخلفات والرتش والأتربة وتجريد الشوارع بكافة أحياء المدينة.

كما أكد المهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان على استمرار اعمال النظافة والتجميل يومياً لجميع الأحياء تباعا مع تكثيف أعمال النظافة بالشوارع والميادين بكافة أنحاء المدينة ورفع المخلفات وتفريغ صناديق القمامة أولا بأول خلال اليوم بجميع أحياء المدينة.

ونوه المهندس علاء محمد منيع ، حيث تأتي تلك التعليمات وفقا لخطة استقبال عيد الفطر وتوجيهات وبتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس أحمد عمران مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس معتز مدير عام الزراعة بهيئة المجتمعات العمرانية، باستمرار حالة الطوارئ والتجميل وأعمال النظافة خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك.