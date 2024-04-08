رئيس جهاز الشيخ زايد: رفع حالة الطوارئ استعدادًا لعيد الفطر المبارك

أعلن المهندس أحمد محمد عبد الرازق رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد ، عن رفع حالة الطوارئ استعدادا لعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال خطة متكاملة على مستوى المدينة شملت تجهيز الساحات والمساجد الكبرى لصلاة العيد والتأكد من نظافة الشوارع والعمل على تيسير حركة النقل والانسياب المروري خلال الاحتفالات.

جهاز الشيخ زايد يعلن رفع حالة الطواري استقبالًا لعيد الفطر

وأضاف المهندس أحمد عبد الرازق، أن خطة جهاز المدينة لاستقبال العيد تتضمن متابعة انتظام حركة وخطوط سير المركبات، وفقا لتعريفة النقل المعتمدة، ومنع التكدس المروري ومراقبة النظافة في الشوارع، والتعامل فورا مع أي تجمعات للمخلفات، بالإضافة إلى ذلك تشمل الخطة رفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

واستكمل رئيس جهاز الشيخ زايد، أنه تم تشكيل غرفة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، ومنع إجازات العاملين في المواقع الهامة التابعة للجهاز، مؤكدًا أهمية متابعة كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن، وغرفة الطوارئ والعمل على حلها فورًا، والاطمئنان بصفة مستمرة على انتظام العمل وكفاءة المحطات وشبكات المياه والصرف الصحي للعمل بكامل طاقتها"، وذلك لضمان استمرارية الخدمة المقدمة للسادة المواطنين.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن خطة استعدادات عيد الفطر المبارك تشمل العاملين بالحملة الميكانيكية بالمحطة وهي رفع درجة استعداد جميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك لمجابهة أي حدث مفاجئ خلال أجازة أٔيام العيد.

وأردف أنه تم التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي انسداد في الخطوط الرئيسية أو الفرعية لشبكات والعمل علي الاستمرار في تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين.

واستطرد قائلا أنه تم الانتهاء من عمل اختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من مسؤولي المحطات للتأكد انها تعمل على مدار الساعة دون توقف والتأكد من سلامة الطلمبات، كما تم التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحي لمواجهة أي أعطال مفاجئة قد تحدث.

وأضاف أنه تواجد الكيميائيين بجميع بالمعامل، وذلك للقيام برفع العينات من المحطة والشبكات بصورة مستمرة، وذلك للتأكد من مدى صلاحيتها، وضمان جودتها الصحية من أجل الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف لتقديم خدمة متميزة للمواطنين والاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة والعمل على حلها في مدة زمنية وجيزة.