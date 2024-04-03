رئيس جهاز بدر يتابع معدلات تنفيذ المرحلة الثانية بسكن العاملين فى العاصمة الإدارية

أجرى المهندس رضوان محمد عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة بدر والنواب والمعاونين رئيس الجهاز، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ مشروعات الإسكان والطرق بمشروع عمارات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية.



واستهل المهندس رضوان عبدالرشيد والوفد المرافق له متابعة تنفيذ أعمال الطرق وتنسيق الموقع بمشروع عمارات سكن العاملين بالعاصمة الإدارية المرحلة الثانية لعدد 196 عمارة سكينة بواقع لعدد ٤٧٠٤ وحدات سكينة، وقد تبلغ تكلفة المشروع 1.6 مليار جنيه.

وأفاد رئيس جهاز مدينة بدر، أن نسبة التنفيذ بالعمارات وصلت ٩٨.٥%، كما تفقد أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الكهرباء بالمشروع.

واستكمل المهندس عادل فضل نائب رئيس الجهاز للطرق وتنسيق الموقع والزراعة، بأن شركات المقاولات المتخصصة تقوم بتنفيذ أعمال الطرق أساس وأسفلت، حيث وصلت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى 85%.

ووجه المهندس رضوان محمد عبدالرشيد رئيس جهاز مدينة بدر موجهًا بدفع الأعمال بالمشروع، وتم التنبيه على الشركات المنفذة مشددًا بسرعة الانتهاء من أعمال مشاريع (الإسكان- المرافق- الطرق- تنسيق الموقع).

وأكد رئيس جهاز مدينة بدرعلى سرعة للانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية، وأكد سيادته على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة والمهندس عبدالمطلب عمارة نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية، وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية، وتطوير المدن بضرورة سرعة الانتهاء من المشروعات القومية والتنمية والارتقاء بالمدن الجديدة، واستمرارا لتكثيف الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية وإظهار المدينة بالشكل اللائق.