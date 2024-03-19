الثلاثاء 19 مارس 2024
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اقتصاد

رئيس مدينة بدر يتفقد أعمال إنشاء محطة رفع المياه رقم 4 (صور)

رئيس جهاز مدينة يتابع
رئيس جهاز مدينة يتابع تنفيذ محطة بدر

أجرى المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، جولة تفقدية لمتابعة مشروع محطة رفع المياه رقم 4 وخط المياه الناقل قطر 1600مم  وذلك لإمداد المدينة بما تحتاجه من المياه نظرًا لزيادة معدلات التنمية في مدينة بدر ولزيادة أعداد المقيمين بالمدينة وزيادة معدلات التنمية وتغذية المناطق الجديدة بالمدينة.

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تفاصيل تنفيذ محطة رفع مياه رقم الـ4 بمدينة بدر 

كما تفقد المهندس رضوان عبد الرشيد والوفد المرافق له تنفيذ أعمال الانشاءات التى يتم تنفيذها بالمحطة بتكلفة استثمارية  ٥٣٠ مليون جنيه حيث أرتفاع نسبة انجاز تنفيذ المشروع لـ  84 %  ، موضحًا أن تحتوي المحطة من  ٦ طلمبات قدرة الطلمبة الواحدة ٥٢٠ لترلكل ثانية لانتظام ضغوط  المياه بالمناطق الجديدة، وكما تحتوي أيضا علي عدد 2 خزان ارضى سعة الواحد 10000 متر مكعب ومبنى لعنبر الطلمبات ومولد وخزان وقود ومبانى للورشة والمخزن ومبانى إدارية وعنبر الكلور ومبنى المسجد وبركة للفائض وتوفر المحطة متوسط 179712م3 من المياه لكل يوم وخط طرد بطول 6.5 كيلو متر بقطر ١٦٠٠مم.

ووجه المهندس رضوان عبد الرشيد رئيس جهاز مدينة بدر بدفع الأعمال بالمشروع لتحقيق أسرع استفادة لقاطني المناطق الحديثة بالمدينة، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع .

كما شدد مسئولي جهاز مدينة بدر بسرعة حل جميع أسباب التأخير والمعوقات التي تواجه المشروع.
ونوه مسئولي جهاز مدينة بدر بسرعة الانتهاء من تنفيذ المحطة وفقا لخطة الزمنية المقررة وفقا لتوجيهات الدكتور عاصم وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية وتطوير المدن الجديدة بسرعة الانتهاء من المشاريع البنية التحتية القومية بالمدينة. 

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