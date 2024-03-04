رئيس جهاز بدر يكشف عن أبرز مشروعات الأسكان في 2024

كشف المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينه بدر، عن أبرز مشاريع الإسكان الجاري تنفيذها والمتوقع الانتهاء منها خلال العام الجاري 2024، والتى تشمل مشروع الإسكان المتوسط نموذج الأكثر تميز لـ44 عمارة سكينة بواقع 1056 وحدة سكينة.

وكشف المهندس رضوان عبد الرشيد، أن بلغت تكلفة تنفيذ مشروع الاسكان المتوسط نموذج الأكثر تميزًا بقيمة استثمارية تصل لنحو 516 مليون جنيه، حيث وصلت نسبة تنفيذ العمارات 51 % ومتوقع الانتهاء من تنفيذ العمارات خلال 30 ديسمبر 2024.

ونوه رئيس جهاز مدينة بدر، بالحرص على سرعة الانتهاء من تنفيذ مشروعات الاسكان المختلفة لتسليمها لحاجزيها وتوفير كافة الخدمات السكان من خدمات ومحلات



ووجه المهندس رضوان محمد عبد الرشيد رئيس جهاز مدينه بدر بالتنبيه على الشركات المنفذة مشددًا على سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع بالشكل الذي يليق به بكفاءة وجودة عالية، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بمعدل الأداء خلال الفترة والالتزام بالخطة الزمنية لاستلام المشروع.

الموقف التنفيذي لـ3 مراحل بمشروع العاملين بالعاصمة الادارية

وفي سياق متصل، أفاد رئيس جهاز مدينة بدرعن الموقف التنفيذى لمختلف الأعمال بالمشروع، وموقف تخصيص وتسليم الوحدات، والذى أوضح أن المرحلة الأولى تضم 9024 وحدة سكنية، وتم تخصيص 8743 وحدة سكينة، وتسليم 8181 وحدة سكينة كما تم الانتهاء من تنفيذ 4704 عمارات بالمرحلة الثانية،

وأعلن رئيس جهاز مدينة بدر، أن جار الانتهاء من أعمال الموقع العام، بينما يجرى تنفيذ 7080 وحدة سكينة بالمرحلة الثالثة بنسبة إنجاز تخطت %70.