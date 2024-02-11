الأحد 11 فبراير 2024
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تحقيقات ومتابعات

7.4 مليار جنيه لتنفيذ 867 عمارة بمشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر

المهندس رضوان عبد
المهندس رضوان عبد الرشيد

كشف المهندس رضوان عبدالرشيد، رئيس جهاز مدينة بدر، عن حجم استثمارات مشروعات الإسكان والتي تأتي في مقدمتها مشروع "زهرة العاصمة" سكن العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة والتي تجاوزت قيمتها نحو 7.4 مليار جنيه لتنفيذ 3 مراحل للمشروع لتنفيذ 867 عمارة سكينة بواقع 20808 آلاف وحدة سكينة، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة خلال 30 سبتمبر 2024. 

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وقال المهندس رضوان عبدالرشيد، لـ "الدستور"، إنه من المتوقع أن يشهد عام 2024 الانتهاء من 3 مشاريع خاصة بالإسكان منها مشروع خاص بالمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" ومشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع المميز ومشروع  الإسكان لمتوسطي الدخل ومشروع "زهرة العاصمة" للعاملين بالعاصمة الإدارية. 

وأوضح رئيس جهاز مدينة بدر أن المرحلة الأولى تشمل تنفيذ 376 عمارة سكينة بواقع 9024 وحدة سكينة تم افتتاحها، حيث بلغت قيمة الاستثمارية لتنفيذ المرحلة الأولى 3.2 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه جارٍ الانتهاء من تنفيذ 4704 وحدات سكينة بواقع 196 عمارة ضمن أعمال المرحلة الثانية، وتجاوزت نسبة تنفيذ المشروع نحو 98%، بينما سجَّلت قيمة تنفيذ المشروع نحو 1.6 مليار جنيه. 

وفيما يخص تنفيذ المرحلة الثالثة، أشار رئيس جهاز مدينة بدر، إلى أنه يتم تنفيذ 295 عمارة سكينة بواقع 7080 وحدة سكينة، حيث بلغت معدلات التنفيذ نحو 65%، وتم رصد 2.6 مليار جنيه القيمة الاستثمارية لتنفيذ المرحلة الثالثة ومن المتوقع سيتم الانتهاء من المشروع بنهاية شهر سبتمبر المقبل 2024. 

كما أفاد رئيس جهاز مدينة بدر، أنه جارٍ تنفيذ 14 عمارة سكينة بواقع 336 وحدة سكينة قد تصل مدة تنفيذ العمارات السكينة خلال 18 شهرًا، حيث بلغت نسبة معدلات الإنجاز نحو 25%، بالاضافة إلى تخصيص وتسليم 8424 وحدة سكينة بالمرحلة للحاجزين بالإعلان الـ10، والتي تقع بمنطقة الامتداد الشرقي.

مشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع المميز 

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ 2208 وحدات سكينة بمشروع الإسكان الاجتماعي ذو الطابع المميز، والتي بلغت نسبة الإنجاز به 87%، ومن المتوقع الانتهاء خلال نهاية يونيو 2024. 

وأردف أنه جارٍ تنفيذ 17 عمارة سكينة بواقع 408 وحدات سكينة بمشروع الإسكان لمتوسطي الدخل نموذج الأكثر تميز بنسبة تنفيذ نحو 26% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع 30 ديسمبر 2024. 

وأعلن أنه تم طرح وإسناد لتنفيذ 44 عمارة سكينة بواقع 1056 وحدة سكينة بمشروع الإسكان المتوسطي الدخل الأكثر تميزًا، حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 35% ومن المتوقع الانتهاء من المشروع 30 ديسمبر 2024. 

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