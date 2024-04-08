الإثنين 08 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية والطرق والمرافق بالمناطق المضافة للمدينة

رئيس جهاز العبور
رئيس جهاز العبور الجديدة


تابع الدكتور أحمد إسماعيل، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، سير العمل بالمشروعات السكنية والطرق والمرافق بالمناطق المضافة للمدينة، وذلك من خلال عدة جولات تفقدية.
وتفقد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، ومسئولو الجهاز، وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصرين – نموذج الإسكان الأخضر "، والتي تضم ١٨٠ عمارة بها ٣٩٢٤ وحدة سكنية بالحى الـ١٣، وذلك فى ضوء المتابعة المستمرة للمشروعات القومية.
وفي ذات السياق ذاته، عقد رئيس جهاز العبور الجديدة، اجتماعًا مع الشركات المنفذة للتأكيد على أهمية سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال في الوقت المحدد، والاستفادة القصوى من المشروع.
وأكد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أهمية الالتزام بمعايير الجودة في تنفيذ المشروع، كما شدد على ضرورة اتباع التعليمات الإنشائية المتفق عليها حتى يحقق المشروع أهدافه البيئية المرجوة منه، حيث يُعد المشروع أحد المشاريع التي تحقق الاستدامة.
وفي السياق ذاته، تفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروعات الطرق بالمدينة، حيث تم المرور على طريق R3 بطول 5.8كم المار بمنطقة الأمل الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي، وطريق R6 والمار بمنطقة القادسية وصولًا إلى الطريق الدائري الإقليمي، وكذلك طريق R4 بطول 11.2كم الرابط بين الطريق الدائري الأوسطي وطريق الإسماعيلية الصحراوي.
كما تفقد رئيس جهاز العبور الجديدة، أعمال تنفيذ الحل العاجل للمياه لتغذية المجاورات المستهدفة كمرحلة أولى وعاجلة من رافع الشروق، وأعمال تنفيذ المرافق، وفرمة الطرق للمجاورات (٢٠٩ - ٢٧٦ - ٣٥٠ - ٤٠٠ - ٤٥٠ - ٥٠٠) بمنطقة الأمل، تمهيدًا لتسليم قطع الأراضى بها قريبًا.
وتفقد الدكتور أحمد إسماعيل، ومسئولو الجهاز، مشروع سكن بديل العشوائيات " روضة العبور الجديدة " بالحى 14، والذى يضم ٩٦ عمارة بها ٣٣٦٠ وحدة سكنية، و٩٦ وحدة إدارية، و٩٦ محلًا تجاريًا، بالإضافة إلى مدرسة تعليم أساسى، ومول تجارى، ومركز طبى، وحضانة.
وفي جولته، شدد رئيس جهاز العبور الجديدة، على سرعة الاستفادة من المحال التجارية التي تم الانتهاء من تنفيذها لتحقيق التنمية المنشودة في المنطقة، وسرعة إنهاء جميع الأعمال المتبقية في العمارات من تشطيبات، وأعمال تنسيق الموقع العام، وأعمال الزراعة والإنارة لاكتمال المشروع وتحقيق الاستفادة القصوى منه.
كما تفقد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، منطقة سكن مصر، والتى تضم ١٣٠ عمارة بإجمالى ٣١٢٠ وحدة، للوقوف على مستوى أعمال الزراعة والنظافة والصيانة بالمنطقة، وذلك للارتقاء بالمظهر الحضارى بالمدينة.
ووجه الدكتور أحمد إسماعيل، بضرورة رفع كفاءة المسطحات الخضراء، والمتابعة الدورية لأعمال الصيانة، وتطوير الزراعات والاهتمام بالنظافة، ومراعاه المظهر الحضارى فى توزيع مكونات أعمال الزراعة، لتصبح متنفسا طبيعيا  للمواطنين.
 

رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة جهاز مدينة العبور مدينة العبور الجديدة مسئولو الجهاز وحدات المبادرة الرئاسية

الأكثر قراءة

كسوف الشمس 8 أبريل 2024.. هل يُرى فى مصر؟

أول تعليق من ياسمين عبدالعزيز على تصريحات "الحب الحقيقى" لـ أحمد العوضى

أسعار الفراخ والبيض اليوم الإثنين 8-4-2024 فى بورصة الدواجن

عاجل|ثمار قرارات 6 مارس.. 20% تراجعًا فى أسعار الدواجن والأعلاف 10%

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

سيناريوهات تأهل مودرن فيوتشر أمام الزمالك لنصف نهائى الكونفيدرالية الإفريقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

جودر والحنين للحكايا

لواء.حمدى البطران

السلاح فى الصعيد

ماجد حبته

وعود وتعهدات ليلة القدر

وائل لطفي

أربع رسائل من الرئيس

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

صور

صلاة التروايح من الجامع الأزهر

مباراة الزمالك وفيوتشر فى بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

محطة تل أبيب

المزيد

هزيمة مُذلة أم استعداد لرفح.. أسرار الانسحاب الإسرائيلى المفاجئ من خان يونس

رغم انسحاب جيش الاحتلال.. نتنياهو يتعهد بالقضاء على حركة حماس في رفح

بعد ساعات من الانسحاب.. استهداف مستوطنات إسرائيلية بـ5 صواريخ من خان يونس