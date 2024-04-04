الخميس 04 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز القاهرة الجديدة يُتابع معدلات تنفيذ مشاريع سكن مصر وجنة ودار مصر

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حرص  المهندس عبد االرؤوف  حامد الغيطى رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة علي المتابعه المشاريع السكنية وأعمال المرافق والبنية التحتية بعدة مشروعات منها مشروع جنة للاسكان الفاخربالتجمع الثالث ومشروع دار مصر وسكن مصر المرحلتين الاولى والثانية وباقي احياء بالمدينة 

واستهل المهندس عبد الرؤوف الغيطي الجولة المكوكية، بتفقد مشروع دار مصر  بمنطقة الاندلس “المرحلة الثانية ” وكذلك متابعة مشروع  دار مصر  منطقة الأندلس بالمرحلة الأولى 70/ 29 - سكن مصر غرب الجامعات- وكمبوند جنة بالتجمع الثالث. 

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رئيس جهاز القاهرة الجديدة يؤكد على اعمال النظافة والزراعة لمشروع دار مصر بالمرحلتين 

 

وتابع مسئولي جهاز القاهرة الجديدة  جولته المكوكية بزيارة وتفقد مشاريع دار مصر الأندلس المرحلة الأولى والثانية وذلك للوقوف  على حالتهم من تنفيذ اعمال  النظافة – واعمال الزراعه – ووتنفيذ اعمال الطرق -) وتم التنبية على  المسؤولين بضرورة الاهتمام وتكثيف اعمال النظافة  داخل الكمبوند وكذا والمسطحات الخضراء بين العمارات. 


واستكمال مسئولي جهاز مدينة القاهرة الجولاته  المكوكية   بالمرور على  مشروع كمبوند سكن مصر غرب الجامعات وكمبوند جنة مصر بالتجمع الثالث ) 

وشدد رئيس جهاز القاهرة الجديدة،  على ضرورة الاهتمام بالنظافة داخل الكمبوند وايضًا الاهتمام بالزراعة ومرمات الطرق وإعادة الشىء لاصلة بعد اى اعمال إصلاحات اعمال المرافق  ومحطات الكهرباء وشبكات الغاز والتليفونات وشبكات المياه 

واكد رئيس جهاز القاهرة الجديدة، على ضرورة متابعة أى مخالفات تحدث  للحفاظ على النسق الجمالي والحضاري والخصوصية للكمبوند

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