كواليس الجلسة الإجرائية الأولى لمجلس أمناء القاهرة الجديدة (صور)

ترأس عبد الرؤوف الغيطي، رئيس جهاز القاهرة الجديدة الجلسة الإجرائية الأولى لدورة مجلس أمناء القاهرة الجديدة لدورة 2025 - 2024.

افتتح الجلسة رئيس جهاز القاهرة الجديدة بالترحيب بأعضاء المجلس وأعضاء مجلس أمناء المدينة، وتوجه الشكر والثناء على أعضاء المجلس السابق.

اختيار أعضاء مجلس أمناء القاهرة الجديدة لعام الجديدة 2024_2025

واستهل الغيطي الجلسة الإجرائية بحضور 15 مرشحًا بانتخاب المناصب القيادية بالمجلس، حيث تم انتخاب د.محمد زكي الوحش أستاذ ورئيس قسم جراحة زراعة الكبد بجامعة الازهر "رئيسًا للمجلس الامناء والدكتور محمد عبدالكريم صالحين رئيس قسم التصميم والتخطيط العمراني كلية الهندسة- جامعة عين شمس وكيلًا لرئيس المجلس، كم تم انتخاب محمد محمود احمد دويدار، وكيلًا لرئيس المجلس

فى السياق، أوضح رئيس مجلس الأمناء بأن الجلسة القادمة سيتم تحديد اللجان وانتخاب رؤساء لجان الهامه لخدمة المدينة التي تتمثل لجان التموين، التعليم، الصحة، الأمن، المواصلات، الثقافة والإعلام، والشباب والرياضية، إضافة إلى أنه تم عرض الموضوعات ذات الأولوية القصوى والموضوعات التي تمس أهم احتياجات سكان المدينة الجديدة.

وذكر رئيس جهاز القاهرة الجديدة أنه وفقا لاشتراطات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للمتقدمين لعضوية مجلي الأمناء عن السكان المدينة أنه يتمتع بالجنسية المصرية وأن يكون من أبوين مصريين وان له محل إقامة بالقاهرة الجديدة مثبت ببطاقة الرقم القومي.

كما تتميز اشتراطات العضوية بأن لا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا وأن يكون حاصلًا على مؤهل عالي أو متوسط على الأقل وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، وألا يكون المتقدم قد سبق له المشاركة فى مجالس الأمناء لمدة دورتين كاملتين سابقتين مباشرة على الترشح،

كما يعتزم المرشحين لعضو مجلس أمناء عن السكان أن مع تقديم صحيفة الحالة الجنائية حديثة وخالية من أى أحكام، وتأدية الخدمة العسكرية قدوة حسنة أو الإعفاء منها نهائيًا طبقًا للقانون بالنسبة للذكور.