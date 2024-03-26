الثلاثاء 26 مارس 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز الشروق يتابع جهود حملات إزالة الإشغالات ورفع تجمعات مياه الامطار

صورة من موقع الحدث
صورة من موقع الحدث بالشروق

كلف المهندس على سعد رئيس جهاز مدينة الشروق ، بشن حملة مكبرة على أنحاء المدينة واستمرار حالة الطواري  إزالة تجمعات مياه الأمطار ورفع الإشغالات بأحياء المدينة خلال  الفترة الصباحية والمسائية بالتعاون مع قسم شرطة التعمير وتحت أشراف إدارة الجهاز الشروق وإدارة التنمية والإشغالات والازالة. 

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وتابع رئيس چهار مدينة الشروق، شن الحملات المسائية بعد مواعيد العمل لرفع الإشغالات، حيث استهدفت حملة أمس الأسواق التجارية بمركز خدمات الحي الثاني مع رفع الباعة الجائلين بعددٍ من المحاور الرئيسية بالمدينة وإخلاء كافة المواقع بنطاق الحملة من الإشغالات.

استمرار الحملات يوميًا والتعامل بكل حسم مع جميع الظواهر العشوائية

وأكد المهندس على سعد على استمرار الحملات يوميًا والتعامل بكل حسم مع جميع الظواهر العشوائية حرصًا على الواجهة الحضارية لمدينة الشروق، لافتًا أن جانبًا من الحملات المسائية الجارية والمستمرة حتى بعد الإفطار.

 وذلك وفقًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير المدن على إزالة كافة الإشغالات وأن تكون المدينة خاليةً من العشوائيات تمامًا.

الانتهاء من رفع آثار الأمطار من كافة أنحاء المدينة

كما تابع رئيس جهاز مدينة الشروق، برفقة مسؤولي الجهاز فرق الطوارئ خلال إنهاء أعمالهم في إزالة تجمعات مياه الأمطار، ويأتي ذلك في ضوء الأمطار التي تعرضت لها المدينة.

 وأضاف أن فرق الطوارئ المنتشرة لمتابعة الحالة العامة بالمحاور تمكنت من رفع كافة الترسبات بالطرق وكذا تطهير مطابق صرف الأمطار استعدادًا لاستقبال أي زيادةٍ أُخرى من تصرفات مياه الأمطار. 

كما أكد الاستمرار في رفع حالة الاستعداد في التعامل مع مياه الأمطار وتجهيز المعدات اللازمة من سيارات وماكينات الشفط مع تدعيم فرق الطوارئ بالكوادر الفنية ضمانًا لعدم تأثر المرافق العامة والحركة المرورية وذلك بكافة أنحاء مدينة الشروق.

 

 

 

 

 

 

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