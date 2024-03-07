الخميس 07 مارس 2024
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اقتصاد

رئيس جهاز العاشر يكشف تفاصيل المشرعات البنية التحتية والخدمية

المهندس علاء منيع
المهندس علاء منيع رئيس جهاز العاشر من رمضان

تحظى مدينة العاشر من رمضان بتنفيذ أكبر حجم من المشروعات القومية خلال العام المالى 2023 ـ 2024؛ نظرًا لمساحة المدينة وعدد سكانها ووجود أكبر مدينة صناعية ضمن المدن الصناعية الكبرى التي تحتل مرتبة متقدمة في جذب حجم الاستثمارات المصرية الأجنبية.

وكشف المهندس علاء منيع، رئيس جهاز العاشر من رمضان، أن خطة انجاز المدينة تتمثل في عده قطاعات  منها قطاع التنموية وتطوير. والبنية التحتية وشبكة الطرق والمشاريع الخدمية.

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وفيما يخص مشروعات الطرق 

قال المهندس علاء منيع، لـ"الدستور" إنه جار استكمال إعمال تطوير طريق بلبيس العاشر، طريق امتداد حي الاندلس كما جار الطريق المؤدي إلي المنياء الجاف، فضلا عن تنفيذ اعمال الطبقة السطحية لربط الروبيكي بالقطار الكهربائي كما جار أعمال طرق بالمجاوره 5 بالحي الـ20 والطرق المؤدية اليها كما جار تنفيذ 710 فدان بمنطقة المطورين كما يجري تطوير طرق الإسكان الاجتماعي بالمجاوره الـ3 بالحي الـ21 كما يجري تنفيذ طرق 125 عمارة شرق حي الاندلس. 

وفيما يخص تنفيذ مياه والصرف الصحي 

كشف رئيس جهاز العاشر من رمضان،بأن جار تنفيذ محطه مياه الـ200 متر مكعب بالحي 28 وتخدم احياء من 26 إلي 33، كما جار تنفيذ محطة صرف الصحي بالحي الـ299 والتي تخدم من أحياء من 26 إلي 33  

وأضاف أن تنفيذ محطة صرف الصحي بالمنطقة العمالية كما جار استكمال المرحلة الثالثة من محطة مياه الشرب بطاقة إنتاجية تعمل 1600 متر مكعب والتي تخدم مدينة  العاشر من رمضان ومبدر والشروق والعبور وحدائق العاصمة ومدينة العاصمة الإدارية الجديدة. 

وفيما يخص المشاريع الخدمية 

وأعلن المهندس علاء منيع أنه جاري تنفيذ 11 مدرسة وقد بلغت نسبة انجار نحو 40% وجاري استكمال وتنفيذ 6 وحدات صحية وتتراوح نسبة انجار المشروع ما بين 40 - 70%، كما جاري تنفيذ 11 وحدة إدارية وتجارية باحياء وبلغت نسبة التنفيذ نحو 60%، فضلاً عن تنفيذ وإنشاء نادي المحور الشرقي بمنطقة الخدمات بين الاحياء 15 والـ16. 

وأفاد رئيس جهاز العاشر من رمضان،بأن جار تنفيذ وانشاء مدرسة النيل الدولية والتي تتضمن تنفيذ حضانة ومدرسة ابتدائي واعدادي وثانوي حيث بلغت نسبة تنفيذ المشروع نحو 70%.

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