الأربعاء 06 مارس 2024
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تحقيقات ومتابعات

جهاز العبور الجديدة: تسليم 1080 وحدة سكنية بالقرعة اليدوية التكميلية.. خلال أيام

الدكتور أحمد إسماعيل
الدكتور أحمد إسماعيل جبر

قال  الدكتور المهندس أحمد  إسماعيل جبر رئيس جهاز العبور الجديدة ، إن الجهاز يعتزم تسليم 45 عمارة ذات طابع حديث بمشروع سكن لكل المصريين بإجمالى 1080 وحده لحائزيها بالقرعة العلنية اليدوية التكلميلية خلال أيام. 

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وأكد أحمد اسماعيل فى تصريح لـ" الدستور" أنه سيتم  تسليم 33 عماره بإجمالى 792 وحدة سكينة، فالمشروع  سيتولى تنفيذ 78 عماره بإجمالى 1876 وحدة تم الإعلان عنها بالقرعة  العلنية اليدوية التكميليه للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ ولم يقوموا بسحب جدية الحجز، وفقا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة. 


وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة: سيتم توفير الخدمات والاحتياجات الأساسيه للمواطنين الحاجزين للعمارات، مؤكدًا على   ضروره الاهتمام بالمسطحات الخضراء والصيانة.

 

تسليم 330 قطعة أرض 


فى سياق متصل، أفاد رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه تم إجراء قرعة علينة يدوية ،مساء أمس الثلاثاء 5 مارس، تحمل رقم  3 لحائزى قطع الأراضى الذين تم الموافقه على طلبات توفيق أوضاع أراضيهم وقاموا بالإلتزام بالسداد حتى 25 فبراير 2024 ، حيث بلغ عدد المتقدمين لنحو  330 مواطن للتسكين على قطع أراضى بمساحات (276متر مربع  ،400متر مربع  ،450متر مربع ، 500متر مربع والتى أجريت تحت سمع وبصر الجميع تحقيقا لمبدأ الشفافيه وتكافؤ الفرص وحضر القرعة لفيف من قيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وقيادات الجهاز ومستشارى مجلس الدولة.
 

ونوه رئيس جهاز العبور لاستمرارا العمل مكثف لتحقيق حلم حائزى قطع الأراضى الواقعه فى نطاق القرار الجمهورى رقم 249 لسنة 2016 والخاص بإنشاء مدينة العبور الجديدة والذى انتهى بإمتلاك قطعة أرض لها بيان وكيان يتم التعامل عليه.

العبور الجديدة جهاز الطابع الحديث سكن المصريين

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