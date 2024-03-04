رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع نسب إنجاز مشاريع المبادرة الرئاسية

أجرى الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة جولة تفقدية بعد توليه رئاسة الجهاز؛ لمتابعة نسبة معدلات إنجاز مشروعات الإسكان المختلفة والتابع للمبادرات الرئاسية والجار تنفيذها بالمدينة، وكان يرافقه نواب وعدد من مديري الإدارات التنفيذية لرئيس جهاز العبور الجديدة.

وتفقد الدكتور أحمد إسماعيل والوفد المرافق له مشروع "سكن لكل المصريين" نموذج الـ90 متر مربع بالحي الـ15_16 والذي يضم تنفيذ 638 عمارة سكينة بواقع إجمالي 15312 وحدة سكينة بمشروع سكن لكل المصريين.

كما تفقد مسئولو جهاز العبور الجديدة أعمال البنيه الأساسية بالحي 15و16 من تنفيذ شبكة الصرف الصحي ومحطات المياه وشبكة الطرق والكباري وللوقوف على آخر المستجدات من تنفيذ منظومة البنية التحتية.

وقد وجه رئيس جهازالعبور الجديدة، بضرورة التزام الشركات المنفذة بالبرامج الزمنية المحددة وتوريد الخامات المتبقية وتكثيف العمالة والمعدات لإنهاء الوحدات فى الموعد المقرر لها وتسليمها لمستحقيها ضمن خطه الدولة ومبادرة لمشروع الإسكان الاجتماعي.

تفاصيل مشروع سكن بديل للعشوائيات بالعبور الجديدة

وأوضح الدكتور مهندس أحمد إسماعيل نسب إنجاز تنفيذ مشروع سكن بديل العشوائيات بالحي الـ14 والذي تم تنفيذ المرحلة العاجلة لمشروع نحو 96 عمارة سكينة بواقع 3360 وحدة سكينة، كما شمل المشروع على تنفيذ 192 وحدة إدارية وتجارية، بالإضافة إلى تنفيذ مجمع المدراس ضمن المنظومة التعليمة والصحية وتنفيذ مول تجاري.

كما شملت الجولة التفقدية لمسئولي جهاز العبور الجديدة متابعة تنفيذ المركز الطبي، مشددًا على ضرورة التنسيق مع كافه الجهات المعنية والوزارات من أجل استكمال تشغيل منظومه الخدمات بالحي الـ14 لتقديم خدمات طبيه وتعليميه واجتماعيه لائقة لقاطني المدينة.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل حرصه الدائم توفير كافة الخدمات الأساسية المواطنين وفقًا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية وتطوير المدن الجديدة بأهمية توفير كافة المباني والمنظومة الخدمية لمواطنين المستفيدين بوحدات مشروع سكن بديل للعشوائيات بالحي الـ14.