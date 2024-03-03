الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جهاز العاشر من رمضان يتفقد مشروعات الصرف الصحي والخدمات بالمدينة

جانب من الجولة
جانب من الجولة

 

 

تفقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، ومسئولو الجهاز، أعمال تحويل مسار خط المياه قطر 1500مم، والمتداخل مع توسعات محطة الصرف الصحي رقم 4، والتى تقع بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوي، وتخدم مدن العاصمة الإدارية الجديدة، وبدر، وحدائق العاصمة.

كما تفقد المهندس علاء منيع، الأعمال الجارية بالموقف الإقليمي بالمدينة، الذي يشمل خطوط سير خارجية لجميع المحافظات، والخطوط الداخلية على مستوى المدينة، وذلك لخدمة أهالى المدينة، والمترددين عليها بنسبة إنجاز 95%، بجانب أعمال تنفيذ امتداد للموقف الملحق بالموقف الجديد " محطة الأتوبيس الإقليمية " بمركز المدينة.  

كما تابع المهندس علاء منيع، أعمال تنفيذ مدرسة النيل الدولية، المكونة من 26 فصلًا للمرحلة الابتدائية، و14 فصلًا للمرحلة الإعدادية، و12 فصلًا للمرحلة الثانوية، و8 غرف أنشطة، و8 معامل، و53 غرفة للشئون الإدارية.

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منطقة الخدمات فى الطريق الفاصل

 

كما تفقد رئيس الجهاز ومرافقوه، أعمال الحضانة الموجودة بالمدرسة والسور، والمكونة من 8 فصول حضانة، وغرفتين أنشطة، و9 غرف للشئون الإدارية، والسور الخارجي بطول 680مترا المكون من 4 بوابات للدخول والخروج، و3 غرف أمن، و4 غرف كهرباء، والسور الداخلي بين الحضانة والمدرسة بطول 121 مترا، ويتكون من بوابة دخول وخروج، وكانتين، وبوابة خارجية، والموقع العام بمساحة إجمالية (18900 متر) مسطح، ويتكون من خزان حريق، و3 ملاعب، وساري علم، والفناء الخارجي، وتقع المدرسة فى منطقة الخدمات فى الطريق الفاصل بين الحي الخامس والحي السادس أمام المجاورة 50 بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز، أنه تم التنبيه على الشركات المنفذة للأعمال بسرعة الانتهاء في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة طبقًا للجدول الزمني المتفق عليه.

 

يشار الي ان  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تسليم دفعة جديدة من مشروع سكن مصر بمنطقة أرض المعارض - المنطقة الأولى، مسلسل رقم ( 3 – 4 - 5 ) المرحلة الأولى، ومسلسل رقم 2 المراحل التالية للمرحلة الأولى، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 10/3/2024، وحتى يوم الإثنين الموافق 25/3/2023، في مواعيد محددة.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 150، يوم الأحد 10/3/2024، ووحدات العمارة رقم 151، يوم الإثنين 11/3/2024، ووحدات العمارة رقم 152، يوم الثلاثاء 12/3/2024، ووحدات العمارة رقم 153، يوم الأربعاء 13/3/2024.
 

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