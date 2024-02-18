عقد مزاد علني لبيع 7 محلات وصيدلية يوم 6 مارس بالعبور الجديدة

أعلن الدكتور أحمد إسماعيل رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم عقد جلسة بيع بالمزاد العلني لـ 7 محلات تجارية وصيدلية يوم الأربعاء الموافق 6 مارس المقبل.

وأوضح أحمد إسماعيل أن المحلات التجارية تقع في السوق التجاري المقام على قطعة أرض تحمل الرقم 59 في منطقة اللؤلؤ بالحي الـ14 بالعبور الجديدة، مشيرًا إلى أن مساحة المحلات التجارية تتراوح بين 20 متر مربع و40 متر مربع.

التفاصيل الفنية وطرق سداد المستحقات المالية لبيع المحلات التجارية والصيدلية بالعبور الجديدة

واستكمال رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة اشتراطات الفنية للحصول على رسو المزاد من خلال أن يتم الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية مقابل سداد 299 جنيهًا عن كل محل أو صيدلية على حده.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن الاشتراطات الفنية لرسو المزاد للمحلات التجارية تتضمن سداد مبلغ 50000 جنيهًا عن كل محل على حده، كما يتم سداد قيمة تأمين دخول المزاد للصيدلية بقيمة 1000000 جنيه خلال موعد جلسة المزاد.

وأضاف رئيس جهاز العبور الجديدة، أن الاشتراطات الفنية والمالية وفقًا لقواعد كراسة الشروط والمواصفات الفنية تتضمن استكمال سداد نسبة 10% بالإضافة إلى نسبة 1% مصاريف إدارية و0.5% لصالح مجلس الأمناء، ويتم تحصيل النسبة المقررة من القيمة البيعية الإجمالية للراسي بها المزاد بعد رسو المزاد سواء للمحلات التجارية أو الصيدلية.

ولفت رئيس جهاز العبور الجديدة إلى أن يتم دفع نسبة 5% من القيمة البيعية للمحلات أو الصيدلية كوديعة صيانة تسدد خلال شهر وقبل الاستلام، مشيرًا إلى أن يتم سداد باقي الأقساط بنظام تقسيط ميسر وهناك طريقتان لسداد المستحقات المالية المتبقية سواء من خلال الدفع بنسبة 90% من القيمة المتبقية على الراسي أو الطريقة الثانية حيث يتم سداد ربع سنوي من إجمالي القيمة البيعية.