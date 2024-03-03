الأحد 03 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال تأهيل مبنى المطعم بالحديقة المركزية

خلال اللقاء
خلال اللقاء

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتفقد أعمال تأهيل مبنى المطعم بالحديقة المركزية والمركز التكنولوجي

 

تفقد المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يرافقه مسئولو الجهاز، مشروع أعمال تأهيل مبنى المطعم والكافيتريا بالحديقة المركزية، والذى يشمل المبنى والتراسات المفتوحة والكافيتريا، والمنطقة الخضراء المحددة والخاصة بالمطعم، وذلك بمساحة (٧٠٠٠م٢)، مع تطوير المناطق حول مدخل المطعم وتوفير ساحات انتظار المركبات استعدادا لبدء التشغيل قريبا.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن المشروع تم الانتهاء من تنفيذه وقريبًا سيتم افتتاحه، وذلك في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحسن استغلال وإدارة الأصول والموارد الخاصة بالمدن الجديدة، للحفاظ على المكتسبات والنهضة التنموية التى تشهدها المدن الجديدة.

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وأكد رئيس الجهاز على حسن استغلال كافة الإمكانيات والموارد المتاحة لتحقيق أقصى إستفادة منها والتى تمثل نقله نوعية فى تقديم جودة الخدمات والتنمية المستدامة بمدينة دمياط الجديدة.

وفي ذات السياق، تفقد المهندس محمد خلف الله، يرافقه المهندس محمود نعمان، نائب رئيس الجهاز، المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة، وسير العمل بالمركز.

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فحص الطلبات طبقا للوائح المنظمة

وأكد رئيس الجهاز أهمية السرعة والدقة فى أداء الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات من خلال الشباك المحدد للخدمة المقدمة، وفحص الطلبات طبقا للوائح المنظمة مع استيفائها للبيانات كافة، وأن يتم التعامل من خلال المركز التكنولوجى بطريقة تحويل وميكنة جميع الخدمات، وفصل مقدم الخدمة من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد، ليلقى أثره لدى المواطنين من حسن انتظام العمل، وسرعة انهاء الخدمات المقدمة.

كما تفقد رئيس الجهاز،الإدارة العقارية، موجهًا بسرعة إنهاء الخدمات الخاصة بالمواطنين، والعمل على الانتهاء من الأرشفة الالكترونية للمعاملات على السيستم لإصدار الخدمات التى تقدم للمواطنين والخطابات للجهات الخارجية من خلال الشباك الواحد بالمركز.

وتفقد رئيس الجهاز، إدارة المرافق وإيرادات المياه بالمركز، مؤكدًا على تبسيط الإجراءات على متلقى  الخدمة، والالتزام التام بتحصيل ايرادات المياه استكمالا للمجهودات والإجراءات التى من شأنها استرداد حق الدولة.

وفي ذات السياق، قام المهندس محمد خلف الله، واللواء ياسر شحاتة، مدير أمن الجهاز، بالمرور على عناصر إدارة الأمن بالجهاز، وذلك ضمن مراحل تطوير الأداء لإدارات الجهاز المختلفة، وتنمية مهارات الموارد البشرية طبقا ًلطبيعة ومتطلبات العمل، مع إعادة تأهيل ورفع كفاءة المعدات والمركبات بإدارة الأمن.

جهاز دمياط الجديدة المركز التكنولوجي دمياط دمياط الجديدة المنطقة الخضراء

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