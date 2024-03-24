الأحد 24 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

رئيس جهاز العبور الجديدة يتابع تنفيذ مشروع "سكن مصر "

صورة من الموقع التنفيذ
صورة من الموقع التنفيذ بجهاز العبور الجديدة

أجري المهندس أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة جولة تفقدية يرافقة  النواب ومديري الإدارات التنفيذية، وذلك لمتابعة الأعمال بالمشروعات القومية  بالطرق ومشروع سكن مصر وسكن لكل المصريين بالمدينة وأعمال الصيانة والإنارة والزراعة والنظافة باحياء المدينة. 

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وأستهل إسماعيل جولاتة التفقدية الحي الـ 16 والذي يضم عدد 433 عمارة بإجمالى 10392 وحدة سكينة بالمبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، بالإضافه إلي مدرسة تعليم اساسى ومدرسة تجريبى ومركز طبى وحضانة و٢ سوق تجارى.

تفاصيل تنفيذ أعمال الطرق بالعبور الجديدة 


وتابع رئيس جهاز العبور الجديدة، أعمال الطرق وضمان الامتثال للمعايير الفنية بدقة، بالإضافة إلى التحقق من التزام الشركات المنفذة بهذه المعايير. كما تضمنت الزيارة متابعة الأعمال الإنشائية وتنسيق الموقع والمرافق.

وأشار رئيس جهاز العبور الجديدة إلى أن إجمالي طول الطرق المخططة في المدينة يبلغ 411 كيلومتر، حيث تم إنشاء طرق بطول 266 كيلومتر، مع إنجاز أعمال فرم لمسافة تصل إلى 183 كيلومتر وتوفير البنية الأسفلتية لمسافة 83 كيلومتر.


وطالب رئيس جهاز العبور الجديدة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وضرورة الانتهاء من الأعمال المستهدفة بأفضل جودة وأتقان في الأداء. 

وقام رئيس الجهاز بزيارة تفقدية لمنطقة سكن مصر للوقوف على مستوى أعمال الزراعة والنظافة والصيانة بهدف رفع المظهر الحضاري بالمدينة. 

وشدد رئيس جهاز العبور الجديدة على ضرورة رفع كفاءة المسطحات الخضراء ومتابعة يومية ومستمرة لأعمال الصيانة وتطوير الزراعات، مع التركيز على النظافة والمظهر الحضاري في توزيع مكونات الزراعة لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين ولظهور المدينة بالمظهر الحضاري والجمالي أمام قاطنيها وزائريها.

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