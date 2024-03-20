22 أبريل.. بدء تسليم 45 عمارة بالإسكان المتميز بالعبور الجديدة

وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تسليم 1080 وحدة سكينة بواقع 45 عمارة سكينة بمشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الحديث بمنطقة عمارات الزهور بالحي 39 منطقة 2600 فدان سابقًا بمدينة العبور الجديدة.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور أحمد إسماعيل جبر رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة ، أنه سيتم تسليم عدد 1080 وحدة سكينة بمشروع الإسكان المتميز ذو الطابع الحديث بدء من الاثنين الموافق 22 أبريل 2024 وينتهي التسليم حتي 13 يونيو 2024، مشيرًا إلى أنه يجب على المواطنين المستفيدين بالوحدات السكينة التوجه إلى بنك الإسكان فرع الجامعة بمدينة العبور لتسوية الموقف المالى ومراجعة جهاز المدينة بكافة المستندات الخاصة بالوحدة قبل الاستلام.

الدستور يرصد تسليم أرقام عمارات مشروع الإسكان المتميز

وأشار الدكتور أحمد أسماعيل، إلى أنه سيتم تسليم أرقام العمارات السكينة من 1 و53 يوم الاثنين الموافق 22 إبريل 2024، كما سيتم تسليم أرقام العمارات السكينة ذو الطابع الحديث من العمارة التي تحمل رقم 2 و54 يوم الثلاثاء الموافق 23 إبريل 2024، يليها سيتم تسليم أقام العمارات 3 و55 يوم الأربعاء الموافق 24 إبريل 2024، ثم سيتم تسليم أرقام العمارات السكينة 4، 56 يوم الاثنين الموافق 29 ابريل، ثم سيتم تسليم ارقام العمارات 5 و57 يوم الثلاثاء الموافق 30 إبريل 2023.

واستكمل رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة أرقام عمارات الإسكان المتميز ذو الطابه الحديث بمنطقة عمارات الزهور بالحي الـ39 حيث يواصل عملية تسليم ارقام العمارات 6 و58 عمارة يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، ثم سيتم تسليم أرقام العمارات 7 و59 يوم الثلاثاء الموافق 7 مايو 2024، يليها سيتم تسليم ارقام العمارات 8 و60 يوم الأربعاء الموافق 8 مايو 2024، وياتي يوم الخميس الموافق 9 مايو لتسليم أرقام العمارات 9 و61 بمنطقة عمارات الزهور بالحي الـ39 بالعبور الجديدة.

وتابع رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، عملية تسليم أرقام عمارات من 10 و62 يوم الاثنين الموافق 13 مايو 2024، يليها سيتم تسليم ارقام العمارات 11 و63 يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو، ثم سيتم تسليم ارقام العمارات 12 و64 يوم الأربعاء الموافق 15 مايو 2024.

واستكمل مسئولي جهاز مدبنة العبور الجديدة أنه سيواصل تسليم أرقام عمارات 13 و65 يوم الاثنين 20 مايو، يليها سيتم تسليم أرقام العمارات 14و66 يوم الثلاثاء الموافق 21 مايو 2024، كما سيتم تسليم أرقام العمارات 15 و67 يوم الأربعاء الموافق 22 مايو، كما سيتم تسليم أرقام العمارات 16 و68 يوم الاثنين الموافق 27 مايو، ثم سيتم تسليم أرقام العمارات 17و69 يوم الثلاثاء الموافق 28مايو، يليها سيتم تسليم ارقام العمارات 18 و71 يوم الأربعاء الموافق 29 مايو 2024

وواصل رئيس جهاز العبور الجديدة عملية تسليم ارقام عمارات من 19 و72 يوم الاثنين الموافق 3 يونيو، ثم سيتم تسليم أرقام العمارات 20 و47 يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو 2024، كما سيتم تسليم ارقام العمارات 48 و49 يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، كما سيتم تسليم أرقام العمارات 50 و51 يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024، كما سيتم تسليم رقم عمارة 52 يوم الثلاثاء 11 يونيو 2024.

وأكد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، أنه تم تخصيص يومي 12 و13 يونيو 2024 للمواطنين الذين تخلفوا عن الاستلام.