جهاز العبور الجديدة يناقش التحديات التي تواجه سكان أحياء المدينة

عقد الدكتور المهندس أحمد إسماعيل جبر، رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، اجتماعًا مع عدد من السكان بالحي الـ13 والـ14 لمناقشة التحديات التي توجه الموطنين المقيمين بالمدينة حيث ياتي الاجتماع مع المواطنين بالمدينة، في إطار الحرص على التواصل الدائم والمباشر مع سكان المدينة لمعرفة ورصد المشاكل الخاصة بالمدينة وإيجاد حلول لها من خلال استخدام الأدوات المتاحة وإعادة توجيهها.

رئيس جهاز العبور الجديدة يعد بحل 5 مشاكل

واستعرض ممثلي السكان بعرض مشاكلهم خلال الاجتماع وتم مناقشة الحلول المتاحة لها وتتمثل في عدم توصيل الغاز للوحدات في الوقت الحالي، وتم التوضيح بأن تركيب الغاز للوحدات يتوقف على نسبة الاشغال بكل عمارة، وذلك بناء على الرأى الفنى للشركة المشغلة وكذلك مشكله المواصلات وتم التوجيه على زيادة اوتوبيس لنقل حركة السكان بالحي.

كما ناقش ممثلو السكان مشكلة الإشغالات، حيث تم التوجيه للإدارات المعنيه على اتخاذ الإجراءات الصارمة من غلق وتشميع في حالة مخالفة النشاط وإلغاء التخصيص في حالة المخالفة مرة أخرى، كما تم مناقشة مشكلة المقلب المجاور للحي، وتم إطلاع السكان على كل الإجراءات التي قام بها الجهاز مع السلطات المختصة حيال ذلك.

كما استعرض سكان الحي الـ13 والـ14 مخاطبة كل الجهات الخدمية لتشغيل كل المباني الخدمية التي تم الانتهاء من تنفيذها بالمنطقة، مثل استكمال تشغيل المدارس التي تم استلامها من خلال وزاره التربية والتعليم وتشغيل المراكز الطبية التي تم استلامها من خلال وزارة الصحة.

ووعد الدكتور أحمد إسماعيل جبر، رئيس الجهاز، بأنه سيتواصل مع كل الوزارات الخدمية لسرعة تشغيل الخدمات لتلبيه احتياجات المواطنين.

وفي ختام اللقاء، توجه رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة بالشكر للسكان على تعاونهم في توضيح المشكلات ومحاولة عرض حلول لها، وتم الاتفاق على أن يكون هناك تواصل دوري مع السكان للمساعدة في حل جميع المشاكل الطارئة، وتحقيق الدور التنموي الذي ينشده جهاز المدينة في تلبيو كافو الخدمات والاحتياجات الأساسية.