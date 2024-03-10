الأحد 10 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

رئيس جهاز دمياط الجديدة: ننتهى قريبًا من أعمال التطوير بمدخل الميناء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلن الدكتورالمهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن أنه جارٍ تنفيذ أعمال تعديل ورفع كفاءة محاور الطرق والجزر بمدخل ميناء دمياط، وذلك بإضافة 2 حارة لسير السيارات الملاكى للعمل على سيولة الحركة المرورية بمدخل الميناء، ومتوقع الانتهاء من أعمال التطوير قريبًا. 

 

رئيس جهاز دمياط الجديدة يتابع رفع كفاءة المسطحات الخضراء بمنطقة إسكان الشباب

واوضح الدكتور محمد خلف الله أنه تم الانتهاء من زراعة النجيل بالجزر والمداخل واستكمال زراعة الحديات والانتهاء من رفع كفاءة وتركيب البردورات وتجهيز الأرصفة لأعمال الصبة مع استمرار أعمال فرد طبقة الأساس لتوسعة محاور الدخول والخروج للميناء والمنطقة التخزينية، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال من خلال التنسيق بين إدارات الجهاز والشركة المنفذة طبقًا للجودة والمواصفات.

وفيما يخص محطات المياه 

وذكر رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه جارٍ رفع كفاءة المرحلة الأولى بمحطة مياه الشرب المغذية لمدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط والمنطقة الحرة، والتى تصل الطاقة الإنتاجية نحو 173 ألف متر مكعب كل يوم. 

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ محطية مياه الشرب المرحلة الأولى بقيمة 53 مليون جنيه، بينما ارتفعت معدلات التنفيذ لتتراوح ما بين 70 إلى 80% لأعمال الإحلال والتجديد لبعض المهمات الكهروميكانيكية ومنظومة أجهزة قياس التصرفات، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتعمل بكل طاقتها. 

واستكمل مسئولي جهاز المدينة أن تستهدف رفع كفاءة وتطوير المرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب للارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على أحد أهم المرافق بالمدينة واستدامة الخدمات المقدمة، موضحًا أنها تأتي فى إطار التوجيهات الخاصة بأهمية التطوير للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وتم طرح عملية إحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة دمياط الجديدة دعمًا للاستثمار والمستثمرين ومصنعى دمياط الجديدة.


وفى سياق متصل قال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إن المرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب وفقًا لخطة الاستعداد جارٍ الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ العام ونماذج الخدمات الشاطئية المطورة وخطط تشغيلية وتنظيمية لاستقبال المصطافين بما يليق بجهود التطوير الجارية بالشاطئ العام.


وأكد رئيس الجهاز أن هذه الأعمال تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتورعاصم الجزار وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير بالمدن الجديدة.

قربيا التطوير مدخل الميناء دمياط الجديدة رفع كفاءة مياه الشرب الطرق محاور ميناء دمياط

مواد متعلقة

جهاز دمياط الجديدة يعلن التشكيل الجديد لمجلس الامناء

الأكثر قراءة

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

دار الإفتاء تعلن: غدًا الإثنين أوّل أيام شهر رمضان 2024

إشادة واسعة بنقل «المتحدة» لصلاة التراويح: «طقس لا غنى عنه.. ونقلة غير مسبوقة للتليفزيون»

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

الملوثات الجوية تعيق رؤية هلال رمضان فى مرصد حلوان

أخفى جثته حتى تعفنت.. تفاصيل مقتل "مودى" فى الشرابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

عزاء شيخ الصحفيين الكاتب محمد عبدالجواد

ياميش رمضان في سوق الساحل

محطة تل أبيب

المزيد

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟

مستوطنون إسرائيليون يحطمون شواهد قبور فى "باب الرحمة" الملاصقة للأقصى