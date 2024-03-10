رئيس جهاز دمياط الجديدة: ننتهى قريبًا من أعمال التطوير بمدخل الميناء

أعلن الدكتورالمهندس محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، عن أنه جارٍ تنفيذ أعمال تعديل ورفع كفاءة محاور الطرق والجزر بمدخل ميناء دمياط، وذلك بإضافة 2 حارة لسير السيارات الملاكى للعمل على سيولة الحركة المرورية بمدخل الميناء، ومتوقع الانتهاء من أعمال التطوير قريبًا.

واوضح الدكتور محمد خلف الله أنه تم الانتهاء من زراعة النجيل بالجزر والمداخل واستكمال زراعة الحديات والانتهاء من رفع كفاءة وتركيب البردورات وتجهيز الأرصفة لأعمال الصبة مع استمرار أعمال فرد طبقة الأساس لتوسعة محاور الدخول والخروج للميناء والمنطقة التخزينية، مؤكدًا سرعة الانتهاء من تنفيذ الأعمال من خلال التنسيق بين إدارات الجهاز والشركة المنفذة طبقًا للجودة والمواصفات.

وفيما يخص محطات المياه

وذكر رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أنه جارٍ رفع كفاءة المرحلة الأولى بمحطة مياه الشرب المغذية لمدينة دمياط الجديدة وميناء دمياط والمنطقة الحرة، والتى تصل الطاقة الإنتاجية نحو 173 ألف متر مكعب كل يوم.

وأشار رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إلى أن التكلفة الإجمالية لتنفيذ محطية مياه الشرب المرحلة الأولى بقيمة 53 مليون جنيه، بينما ارتفعت معدلات التنفيذ لتتراوح ما بين 70 إلى 80% لأعمال الإحلال والتجديد لبعض المهمات الكهروميكانيكية ومنظومة أجهزة قياس التصرفات، وذلك لرفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتعمل بكل طاقتها.

واستكمل مسئولي جهاز المدينة أن تستهدف رفع كفاءة وتطوير المرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب للارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على أحد أهم المرافق بالمدينة واستدامة الخدمات المقدمة، موضحًا أنها تأتي فى إطار التوجيهات الخاصة بأهمية التطوير للمناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وتم طرح عملية إحلال وتجديد وإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة دمياط الجديدة دعمًا للاستثمار والمستثمرين ومصنعى دمياط الجديدة.



وفى سياق متصل قال رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة إن المرحلة الأولى لمحطة مياه الشرب وفقًا لخطة الاستعداد جارٍ الانتهاء من أعمال التطوير بمنطقة الشاطئ العام ونماذج الخدمات الشاطئية المطورة وخطط تشغيلية وتنظيمية لاستقبال المصطافين بما يليق بجهود التطوير الجارية بالشاطئ العام.



وأكد رئيس الجهاز أن هذه الأعمال تأتى تنفيذًا لتوجيهات الدكتورعاصم الجزار وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن بمتابعة مشروعات رفع الكفاءة والتطوير بالمدن الجديدة.